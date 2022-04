Emma Muscat: “La bellezza è stata un ostacolo per me”, poi svela chi è il suo fidanzato

Emma Muscat rappresenterà Malta all'Eurovision Song Contest 2022. La cantante, ospite di Verissimo, ha raccontato con quale stato d'animo sta attendendo l'evento: "Sono emozionata e allo stesso tempo un po' ansiosa, perché salirò davanti a una palco così grande e mi vedranno più di 200 milioni di persone. Ci saranno tantissimi occhi addosso però sono prontissima. Sono fiera e onorata di rappresentare il mio Paese, Malta, e di farlo nella mia seconda casa, l'Italia". Poi, ha parlato degli ostacoli incontrati nella sua carriera e della felicità raggiunta nella vita privata, con il fidanzato Kurt.

Emma Muscat ha parlato degli ostacoli incontrati lungo il suo percorso artistico. La cantante ha spiegato che spesso la bellezza, si è rivelata un'arma a doppio taglio per lei, perché le persone si fermano all'estetica e non si interessano alla sua musica:

"Sono stati degli anni duri. Ho trovato tantissimi ostacoli, ma non ho mai rinunciato perché sono molto determinata. Non lascio che qualcuno mi dica che non ce la farò. Se ci sono la passione e l'amore per qualcosa, si arriva lontano. L'ostacolo più brutto che ho trovato? Le persone che si fermano all'estetica, all'apparenza. Che non vedono cosa ho da dire, da dare tramite la mia musica. Questo è stato sempre un blocco per me, perché ho tanto da dire e da offrire. La bellezza è stata un ostacolo. Però, è anche la mia forza".