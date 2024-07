video suggerito

Il matrimonio di Olivia Culpo, ex Miss Universo: abito da sposa senza tempo con velo di 4 metri La modella statunitense ex Miss Universo ha sposato il compagno, il giocatore di football Christian McCaffrey. Nel giorno del sì ha scelto una Maison italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Olivia Culpo in Dolce&Gabbana, Ph. Jose Villa

Un nuovo nome si aggiunge al lungo elenco di protagonisti di questa wedding season. Sono convolati a nozze Olivia Culpo e Christian McCaffrey. Lei, 32 anni, è la modella statunitense che nel 2012 ha conquistato il titolo di Miss Universo. Lui, 28 anni, è il giocatore di football dei San Francisco 49ers. Hanno pronunciato il fatidico sì sabato 29 giugno, nella chiesa del villaggio statunitense di Watch Hill, nello Stato del Rhode Island. Poi gli sposi e i loro invitati si sono spostati, per il ricevimento, presso l'hotel Ocean House, che è stato chiuso al pubblico per l'evento. La sposa ha avuto sin dall'inizio le idee molto chiare, sul look nuziale: si è affidata a una Maison italiana.

L'abito da sposa di Olivia Culpo

La modella ha attivamente partecipato alla fase di disegno dell'abito da sposa. Ha dato indicazioni ben precise all'atelier: "Il matrimonio è un patto. È l'inizio del resto della tua vita, è l'unione e il legame di due persone per sempre – ha raccontato a Vogue – Volevo qualcosa che fosse serio quanto quell'impegno". Ecco perché ha pensato a una creazione che rispecchiasse e riflettesse in modo autentico la sua idea di matrimonio, qualcosa di semplice e senza fronzoli, che non avesse nulla di vistoso.

Olivia Culpo in Dolce&Gabbana, Ph. Jose Villa

"Non volevo che trasudasse sensualità in alcun modo" ha specificato. E ha aggiunto di essersi in qualche modo fatta ispirare anche dal suo promesso sposo: "Quando penso a Christian, a ciò che ama e ai momenti in cui pensa che io sia più bella, è assolutamente qualcosa del genere: senza tempo, coperto ed elegante".

Olivia Culpo in Dolce&Gabbana, Ph. Jose Villa

La Maison ha realizzato per lei un vestito a maniche lunghe in crêpe con scollo rotondo e gonna voluminosa, con fila di bottoncini foderati sulla schiena. Minimal anche il trucco: solo un velo di mascara e del gel per sopracciglia per un look estremamente soft e naturale. La sposa ha completato il look nuziale con un velo di pizzo lungo 16 piedi. "Questo è il primo, ultimo e unico abito da sposa che ho provato" ha ammesso.