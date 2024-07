Carlotta Perego di Cucina Botanica si è sposata: due look con abito ricamato e mini dress

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Carlotta Perego ha detto sì. La food blogger di Monza specializzata in cucina vegetariana e vegana, ideatrice della famosa pagina di ricette Cucina Botanica, ha sposato il fidanzato Simone Secchi. La proposta di matrimonio era giunta un anno fa, durante una romantica fuga d'amore a Parigi. La coppia è convolata a nozze sabato 6 luglio e per l'occasione la sposa ha scelto di indossare due abiti: uno più romantico, l'altro più moderno e sbarazzino.

I due vestiti da sposa di Carlotta Perego

Come molte spose moderne fanno, anche Carlotta Perego ha scelto due vestiti da sposa, per il fatidico giorno delle nozze, affidandosi a un brand del settore wedding molto gettonato: Atelier Emé. Si tratta del marchio che ha vestito, di recente, sia Diletta Leotta (quattro creazioni per lei) che Simona Ventura (sposa in pantaloni) che Cecilia Rodriguez (con dedica ricamata sul velo), per i rispettivi matrimoni. Le quattro damigelle di Carlotta hanno indossato i modelli della Collezione Cerimonia, quattro creazioni differenti ma nello stesso colore Land Rose.

Per la cerimonia, la fondatrice di Cucina Botanica ha scelto una romantica creazione tradizionale, un abito candido, ma con impalpabili e romantiche tonalità rosate. Il corpino è sartorialmente steccato e impreziosito da ramages ricamati di filo sfumato nelle stesse nuance della gonna e da un tocco di luminoso platino. Stesso ricamo floreale del corpetto anche per i manicotti staccabili, che completano armoniosamente questo poetico look.

La gonna di tulle, degna di una principessa, gioca con le sfumature del tessuto e rende la sposa eterea e delicata. Immancabile il velo, appositamente ideato nel tono dell’abito. Capelli sciolti per la sposa, con una rosa appuntata sul mezzo raccolto. Il filo di perle è il tocco di eleganza perfetto, per completare il look nuziale.

Decisamente diversa la creazione indossata durante il party nuziale, dove la sposa ha raccolto i capelli per un look nuziale più sbarazzino. Carlotta Perego si è divertita in compagnia degli amici indossando un mini dress strapless con fascia in vita, anche questo bianco, impreziosito da rouches sul corpetto.