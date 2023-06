Carlotta Perego di Cucina Botanica sposa Simone Secchi: “Non ci posso ancora credere” Carlotta Perego è la food blogger di Monza ideatrice del canale social di successo Cucina Botanica, dove dispensa ricette e consigli sulla cucina vegetariana e vegana. La romantica proposta di matrimonio del fidanzato Simone è arrivata a Parigi: “Il giorno più speciale delle nostre vite”.

A cura di Giulia Turco

(foto Instagram @CucinaBotanica)

Carlotta Perego, conosciuta sui social per la sua pagina Cucina Botanica, sposerà il fidanzato Simone Secchi, con il quale fa coppia fissa da diversi anni. I due si sono concessi una romantica vacanza a Parigi e, approfittando del romanticismo della città in primavera, ecco arrivata la proposta di matrimonio. Non poteva che essere il momento migliore per la food blogger che conta quasi 1 milione di follower sulla sua pagina Instagram, visto che proprio di recente ha comprato casa.

L’amore di Carlotta Perego e Simone Secchi

“Millemila volte SÌ!!!! Ci sposiamo. Ieri è stata la giornata più speciale delle nostre vite”, ha raccontato ai suoi follower. "Simone è stato bravissimo, non mi sono aspettata niente fino al secondo in cui si è inginocchiato. Non ci posso ancora credere”. Classe 1993, Carlotta Perego è la food blogger originaria di Monza che dal 2018 gestisce la sua pagina social di successo Cucina Botanica, dove dispensa ricette e consigli sulla cucina vegetariana e vegana. Un successo che è andato in crescendo e che le è stato riconosciuto anche fuori dall’Italia, visto che a marzo del 2021 Forbes l’ha inserita nella classifica del 100 giovani italiani under 30 leader del futuro. Presenza fissa sul suo canale è il fidanzato Simone, con il quale convive, oltre al loro cane Fiocco, un Samoiedo adottato nel 2019. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro di ricette che contiene una guida completa per comprendere la cugina vegetale per imparare a sfruttare al meglio la creatività rinunciando alla carne.

(foto Instagram @CucinaBotanica)

Cucina Botanica e il sogno di una nuova casa

La loro nuova abitazione è in fase di ristrutturazione e, stando ai racconti di Carlotta, dovere essere pronta per il prossimo novembre. Si tratta di un traguardo importante per la coppia, che da diverso tempo era alla ricerca di una casa. “Dal 2018 viviamo nel bilocale che avete sempre visto sui miei canali”, ha spiegato Carlotta. Col tempo però le loro esigenze di spazio sono diventate fondamentali e così hanno iniziato a cercare un nuovo appartamento. Purtroppo non è andata come sperato e, nel 2021 a causa del Covid, i cantieri si sono fermati definitivamente lasciandoli di fatto senza casa e con una quantità di denaro perso. Il sogno di una nuova casa ha lasciato spazio alla frustrazione. "Per diversi mesi non abbiamo trovato proprio niente… Poi, come nei migliori colpi di fulmine all’improvviso abbiamo trovato un appartamento che ci ha fatto dire “è perfetto”. Incredibilmente, era ancora più perfetto per noi rispetto all’appartamento del cantiere fallito".