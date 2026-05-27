Tommaso Paradiso e il matrimonio con Carolina Sansoni, i dettagli: dalla data alla location delle nozze

Tommaso Paradiso ormai prossimo alle nozze con la compagna Carolina Sansoni, a cui è legato dal 2017. Svelata la data del matrimonio, il prossimo 13 giugno, e la romantica location in Toscana Nel 2025 sono diventati genitori per la prima volta.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono ormai prossimi alle nozze. Dopo il gossip del matrimonio della coppia, diffuso dal settimanale Chi lo scorso febbraio, è arrivata la conferma da parte dei futuri sposi ed è sempre il settimanale ad aggiungere ulteriori dettagli, come la location scelta e la data. Nel 2025 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Anna.

Come riporta il settimanale, il cantante ed ex frontman dei The Giornalisti e la compagna si sposeranno il prossimo 13 giugno e la location sarà l'Argentario. Una romantica cornice in Toscana, che la famiglia considera ormai da diversi anni un punto di riferimento quando si tratta di ‘scappare' della città e dagli impegni di lavoro. Per il momento non si hanno ulteriori dettagli sul tipo di cerimonia che sarà, se in chiesa o con rito civile, se in grande stile o con pochi invitati all'insegna della riservatezza. Quel che è certo è che la coppia farà il grande passo circa un anno dopo la nascita della loro prima figlia, che l'ha reso padre per la prima volta e alla quale il cantante ha già dedicato alcuni brani d'amore.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono conosciuti nel 2017 durante una partita di calcio e tra loro la scintilla è scoppiata subito. Alla compagna, mamma di sua figlia, il cantante ha dedicato il brano Questa stupida canzone d'amore, diventato un successo. Sansoni è una imprenditrice di professione, fondatrice di Talkin Pills che, come si legge su Linkedin, è "un'agenzia creativa e un canale media dedicati al mondo del lavoro e a chi ne fa parte". I due vivono insieme a Fiumicino (Roma) e hanno costruito negli anni il loro equilibrio. "Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. L’amore, l’amicizia, una cena, la famiglia, la chitarra, il pianoforte, lo sport", aveva raccontato il cantante.