Benjamin Mascolo festeggia il battesimo della figlia, Federico Rossi fa da padrino: “Amici, colleghi e fratelli”

Benjamin Mascolo ha festeggiato il battesimo della figlia Athena, nata lo scorso ottobre dell’amore con la moglie Greta Cuoghi. Presente alla cerimonia Federico Rossi, amico e collega, con cui forma il duo artistico Benji e Fede. Tra loro i rapporti sono tornati sereni dopo un periodo di lontananza.

Benjamin Mascolo ha festeggiato il battesimo della figlia Athena, nata lo scorso ottobre dall'amore con Greta Cuoghi. Sui social alcuni scatti della cerimonia, a cui era presente anche Federico Rossi, amico e collega del cantante, con cui forma il duo artistico Benji&Fede, in qualità di padrino. Dopo un periodo di lontananza, i due si sono riavvicinati e sono tornati a esserci uno per l'altro.

"Che Dio ti protegga, figlia mia", ha scritto sui social il neo papà nel giorno del battesimo della figlia. Ad accompagnare il messaggio anche una serie di scatti della giornata, che mostrano la bambina tra le braccia del padre e del "padrino". Il cantante ha voluto al suo fianco l'amico Federico Rossi, con cui ha riallacciato i rapporti dopo un periodo di lontananza e con cui ha recentemente annunciato un nuovo progetto, il podcast Caro Amico. "Nessuno meglio di noi può raccontare l’amicizia. Non perché siamo esperti, ma perché siamo sopravvissuti. Amici, colleghi, fratelli, soci, compagni di palco, di tour, di delirio, di silenzi e ritorni", hanno spiegato sui social a proposito del progetto.

Per quanto riguarda la sua vita privata e da genitore, Benji Mascolo è sempre stato piuttosto riservato. Nel novembre 2023 ha sposato la madre di sua figlia, Greta Cuoghi, con rito civile a Modena davanti a un gruppo ristretto di familiari e amici. La notizia però si diffuse ufficialmente solo qualche tempo dopo, attraverso un video su TikTok nel quale uscivano dal Comune. Si sono conosciuti nel 2022, dopo che il cantante tornò in Italia in seguito ad alcuni anni passati in America, durante i quali fu fidanzato con Bella Thoenw.Il cantante è riuscito a uscire da un periodo molto difficile anche grazie alla presenza di Greta, tanto che in un'intervista raccontò: "Mi basta sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria".