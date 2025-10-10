Benjamin Mascolo è diventato papà: è nata la prima figlia con la moglie Greta Cuoghi

Benjamin Mascolo del duo Benji&Fede è diventato papà. Lo ha comunicato in un post su Instagram a corredo della prima foto con la figlia Athena, nata dall’amore con Greta Cuoghi, sposata nel 2023.

Benjamin Mascolo del duo Benji&Fede è diventato papà. Ha annunciato la nascita della figlia Athena con un post pubblicato su Instagram. La notizia della nascita è arrivata poco fa, ma il parto è avvenuto lo scorso 7 ottobre. Sia lui che la moglie Greta Cuoghi hanno mantenuto riserbo fino ad oggi, godendosi le prime ore con la neonata.

L'annuncio di Benjamin Mascolo

"Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide" ha scritto Benjamin Mascolo in un post in cui annuncia la nascita della figlia. Si mostra con la moglie e la neonata nell'immagine postata su Instagram un'ora fa.

Il cantante e la moglie avevano annunciato lo scorso luglio di essere in dolce attesa: "Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso" aveva scritto lui in una didascalia di un post nel quale si mostrava abbracciato alla moglie. Mesi prima aveva raccontato a Verissimo che sognava di diventare padre.

Il matrimonio segreto con Greta Cuoghi

Benji Mascolo e Greta Cuoghi si sono sposati in gran segreto nel novembre 2023. Con rito civile a Modena, città d'origine del cantante, si giurarono amore eterno davanti a pochi presenti. Nessun scatto ufficiale, la notizia circolò attraverso un video su TikTok nel quale uscivano dal Comune. Lei è lontana dal mondo dello spettacolo: sul suo conto ci sono pochissime informazioni se non che è di Modena ed è molto giovane. Si sono conosciuti nel 2022, dopo che Benjamin Mascolo tornò in Italia dopo il periodo in America, durante il quale è stato fidanzato con Bella Thorne. Il cantante è riuscito a uscire da un periodo molto difficile anche grazie alla presenza di Greta, la donna della sua vita. In un'intervista lui infatti raccontò: "Mi basta sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria".