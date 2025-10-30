L’ex concorrente del Grande Fratello Alessio Falsone diventa papà: la fidanzata Chiara è incinta

Alessio Falsone, ex concorrente del Grande Fratello, ha annunciato che diventerà papà. La notizia è stata resa pubblica in una story e per molti fan dell'imprenditore, oggi allenatore nelle giovanili di calcio, è stata una sorpresa. La fidanzata Chiara, alla quale è legato da meno di un anno, è incinta.

L'annuncio di Alessio Falsone

Dopo aver aperto un box domande tra le stories di Instagram, Alessio Falsone ha risposto alla curiosità di un fan che gli ha chiesto se abbia intenzione di sposarsi o fare figli. Allora, l'ex concorrente ha spiazzato: "C'è una novità importante da dire, non è il matrimonio perché non ho soldi da buttare al momento. Per me il matrimonio è una festa e ora non è il momento", le parole prima di annunciare la gravidanza della fidanzata. "Chiara è incinta, siamo molto felici. Va tutto bene. Volevo condividere con voi questa cosa, siamo al quinto mese. È un maschio e sta molto bene", ha dichiarato. Come futuro papà è spaventato, ma "Sarò un padre meraviglioso, mi auguro, con tutte le ansie che comporta": "Ho paura ma credo sia lecito, siamo pronti a iniziare questo viaggio incredibile", ha concluso.

Dopo l'annuncio, ha ricevuto gli auguri da alcuni suoi ex inquilini del Grande Fratello, tra cui Sergio D'Ottavi che tra le stories ha aggiunto la foto di un loro abbraccio, scambiatosi nella casa di Cinecittà.

Chi è la fidanzata di Alessio Falsone, Chiara

Dopo la relazione pubblica con Anita Olivieri, nata al Grande Fratello nel 2024, Alessio Falsone si rese protagonista di alcuni gossip: soltanto sei ultimi mesi ha annunciato di aver trovato l'amore. La sua fidanzata si chiama Chiara, "è bellissima, molto dolce, umile, con i piedi per terra, è una grande", disse in una story. Su di lei non si hanno informazioni: la scorsa estate sono partiti insieme per Mykonos e l'ex gieffino ha pubblicato alcune foto con lei.