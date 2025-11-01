Delia Duran è incinta, Alex Belli diventerà padre per la prima volta: “Basta amore libero”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Delia Duran e Alex Belli diventeranno genitori. Ospiti di Verissimo, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno annunciato la dolce attesa di Delia, desiderata a lungo e arrivata ad agosto. Per entrambi si tratta del primo figlio: benché avessero avuto altre relazioni importanti in passato, nessuno dei due aveva sentito l’esigenza di allargare la famiglia. Tale desiderio è arrivato solo di recente e i due hanno spiegato che, dopo aver provato a cercare una gravidanza senza riuscirci, avevano stabilito che, a partire dalla fine delle vacanze estive, avrebbero tentato un percorso di fecondazione assistita nella speranza di realizzare il loro sogno. Ma la fine dell’estate ha svelato loro che non sarebbe stato necessario procedere: il bambino che aspettavano era già in viaggio.

Alex Belli e Delia Duran rinunciano alla “chimica artistica” e all’amore libero

Ospiti di Silvia Toffanin, Delia e Alex hanno precisato che, dal momento in cui hanno scoperto che sarebbero diventati genitori, il loro stile di vita è cambiato. A lungo coppia aperta – una delle poche ad averlo ammesso apertamente in tv grazie al triangolo nato con Soleil Sorge al GF Vip – entrambi hanno deciso di rinunciare al precedente modo di vivere la sessualità per dedicarsi completamente alla costruzione della loro famiglia. “Niente più amore libero”, è stata la promessa fatta a Silvia Toffanin.

La gravidanza raccontata a Verissimo

Alex e Delia hanno raccontato a Verissimo che la gravidanza è arrivata nel momento migliore per entrambi. I due hanno raggiunto la stabilità economica e professionale cui ambivano prima di poter pensare di allargare la famiglia. Non sanno ancora se il figlio in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia, ma non hanno preferenze: questo bimbo è arrivato quando nessuno dei due se lo aspettava. Duran ha raccontato di aver pensato all’ipotesi di una gravidanza solo dopo un ritardo di due mesi, un tempo che l’ha indotta a fare un test. Ottenuto il primo risultato positivo, Delia ha voluto ripeterlo per esserne certa prima di annunciare la notizia al compagno.