Delia e Soleil si baciano, poi la lite con Alex Belli: “Ti amo, ma sotto le coperte mi hai mentito” Nottata turbolenta al Grande Fratello Vip. Prima Delia Duran bacia con passione Soleil Sorge, poi quest’ultima va a scontro con Alex Belli e vuota il sacco: “Sempre detto che ti amo. Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, mi hai detto che eri innamorato”.

È successo l'inevitabile, l'unico colpo di scena ancora incompiuto al Grande Fratello Vip che tanti aspettavano, incluso Alex Belli: sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge si sono baciate con passione. Un momento davvero hot scattato all'improvviso sulle scale esterne della casa, durante una festa primitiva con solito dj set e alcol a fiumi. Le donne si sono avvinghiate e hanno catalizzato l'attenzione, portando di nuovo al centro la storia più chiacchierata di questa edizione, che ormai è diventata una soap a tutti gli effetti.

Soleil spiega perché è scattato il bacio con Delia

“Perché io le dicevo hai delle brutte vibrazioni, le dicevo liberatene liberatene, allora l’ho tirata e ci siamo baciate”, ha poi dichiarato Soleil a Sophie successivamente, per spiegarle i motivi del bacio con Delia. Quest'ultima ha cercato in tutti i modi di avere un chiarimento con colei che da mesi risulta essere una "cara amica" di suo marito e al tempo stesso la tentazione più pericolosa per il loro matrimonio. Una confusione ben visibile nel confronto avuto tra Sole e Alex Belli subito dopo, con picchi di tensione non risolvibili con un semplice contatto fisico.

Soleil attacca Belli: "Mi avevi detto di amarmi sotto le coperte"

Soleil Sorge finalmente vuota il sacco su quanto accaduto sotto le coperte quella notte: "Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto”. Alex Belli, di tutta risposta, la mette all'angolo: “E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la paracu*a. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci dalla corazza, esci fuori, esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me. Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me, ciccia“.

Il crollo di Soleil in quel momento è inevitabile: “Non voglio sentirti dire che non mi espongo o che non ho coraggio. Quello che abbiamo vissuto è stato bello, ma abbiamo sbandato. Io e te stavamo uscendo dal binario e ci stavamo innamorando, sì è vero ci stavamo innamorando. Adesso mi hai deluso e mi sei sceso, schifoso. Mi fai schifo e mi stai attaccando come fanno gli altri. Io ho sempre ammesso quello che c’era tra noi. Stavamo sfasando e tu lo sai bene. Tu sotto le coperte sapevi che nessuno ci sentiva e hai detto determinate cose in un senso ben preciso e non raccontare bugie adesso”.

Soleil Sorge ammette di amare Alex Belli

Poi la chiosa che tutti aspettavano, Soleil ammette di essere follemente innamorata: “Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che c**zo stai parlando?!”.