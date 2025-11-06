L’ex tronista di Uomini e Donne Sara Tozzi è incinta, l’annuncio in un video con il fidanzato calciatore

Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne che frequentò Javier Martinez, ha annunciato di essere incinta. Aspetta il primo figlio con il calciatore Pierluigi Cappelluzzo, che oggi milita in Serie D: su Instagram le prime immagini con il pancione.

L'ex tronista di Uomini e Donne Sara Tozzi è incinta. Il suo trono, andato in onda nel 2019 che si concluse senza scelta, vide protagonista Javier Martinez, suo ex corteggiatore che frequentò dopo il programma. Oggi la giovane è felicemente fidanzata con Pierluigi Cappelluzzo, calciatore, e presto diventerà mamma: su Instagram ha dato il tenero annuncio ai followers.

L'annuncio dell'ex tronista Sara Tozzi

"Sì che lo sai, che viene Maggio e sciolgo le brine", ha scritto Sara Tozzi su Instagram come didascalia a un post nel quale annuncia la gravidanza. Le immagini ritraggono le reazioni dei suoi cari alla notizia e le prime ecografie.

Non si conoscono dettagli sulla storia d'amore dell'ex tronista con il calciatore Pierluigi Cappelluzzo che, come da lei raccontato in un post dello scorso giugno, con il suo amore è riuscita a liberarla dalla sua "voglia di scappare". "Con te, per la prima volta, sento che è giusto" ha scritto per lui, poco prima di iniziare a costruire il loro futuro insieme.

Chi è Pierluigi Cappelluzzo, fidanzato di Sara Tozzi e calciatore

Il fidanzato di Sara Tozzi è Pierluigi Cappelluzzo, calciatore classe 1996 che gioca nella Correggese, squadra che milita in Serie D. Cresciuto nelle giovanili del Siena, ha giocato nel Verona nel 2025. Passò in prestito al Pescara dove ha giocato in Primavera e in Serie B, prima di fare ritorno a Verona sempre in cadetteria l'anno successivo, e poi ancora a Pescara nel 2017/18. Ha giocato in Serie C con l'Imolese e dalla stagione 223/2024 veste la maglia del Correggese.

L'ex storia di Sara Tozzi con Javier Martinez

Sara Tozzi lasciò il trono ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, dopo l'addio del suo ex corteggiatore Javier Martinez, che lasciò lo studio a seguito di una segnalazione. Frequentò il pallavolista, però, una volta fuori dal programma. Quando l'argentino entrò nella casa del Grande Fratello, Sara raccontò che dopo Uomini e Donne non si persero di vista: "Abbiamo continuato a sentirci e vederci, mi ha scritto fino all’anno scorso. Ci siamo frequentati anche se con delle pause", disse.