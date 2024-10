L’ex tronista Sara Tozzi parla di Javier Martinez: “Ci siamo frequentati fino all’anno scorso”

video suggerito

Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne, torna a parlare di Javier Martinez e della loro conoscenza all'epoca della partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi: "Mi ha scritto fino all'anno scorso".

A cura di Stefania Rocco

Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata parlare di Javier Martinez e della loro conoscenza cominciata all’epoca in cui entrambi partecipavano al dating show condotto da Maria De Filippi. Javier, nuovo concorrente del Grande Fratello, sta vivendo un momento di enorme esposizione mediatica. Il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini è quasi nella totalità dalla sua parte, soprattutto in considerazione del trattamento ricevuto da Shaila Gatta. Sara conferma le qualità di Javier e racconta di avere continuato a frequentarlo anche dopo avere deciso di abbandonare il trono, chiaro segnale del fatto che la segnalazione che lo aveva costretto ad abbandonare il programma faceva riferimento a un “errore” meno grave di quanto ritenuto in un primo momento.

Sara Tozzi: “Con Javier Martinez non ci siamo mai persi di vista”

Intervistata da Tag24, Sara ha raccontato di avere continuato a frequentare Javier anche dopo la decisione di lasciare il trono: “Non ci siamo mai persi di vista. Abbiamo continuato a sentirci e vederci, mi ha scritto fino all’anno scorso. Ci siamo frequentati anche se con delle pause perché lui è sempre in giro con la pallavoli e per me è complicato portare avanti relazioni a distanza”.

Sara Tozzi: “Quella della segnalazione a Javier non era la sua fidanzata”

Sara approfitta della partecipazione di Javier al Grande Fratello anche per fare una precisazione: la protagonista della segnalazione che aveva costretto Javier ad abbandonare il programma non era una fidanzata vera e proprio. “Aveva una situazione aperta ma non era proprio una fidanzata”, ha precisato la ex tronista che, lontano dalle telecamere, ha frequentato a lungo Javier. Quindi ha concluso:

Se non fosse uscita la segnalazione che lo riguardava, avrei continuato il percorso nel programma. Lui era la persona che mi teneva viva all’interno della trasmissione. Poi il mio ex si è rifatto vivo e ho deciso di riprovarci e di tornare alla mia vita. […] Quanto a Shaila Gatta, Javier è una persona vera e l’interesse per lei sono sicura fosse sincero.