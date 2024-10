video suggerito

Javier accusa Shaila di avere mentito al GF, lei si ribella: “Ho una carriera fuori, non mi serve la clip” Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre, va finalmente in scena il confronto atteso tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Per il momento, l’argentino non sa ancora che la ballerina ha baciato Lorenzo Spolverato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si preparano a rientrare nella Casa del Grande Fratello nella puntata del 28 ottobre. Il conduttore Alfonso Signorini comunica ai due che, durante il primo collegamento con i coinquilini, dovranno fingere di essere ancora in Spagna. L’argomento viene introdotto nella Casa e gli inquilini cominciano a capire che l’eliminazione dei due potrebbe nascondere qualche sorpresa. È una clip a svelare che i due sono stati al Gran Hermano e ad anticipare quanto accadrà a breve nella Casa.

Il confronto tra Javier e Shaila Gatta

Javier appare tormentato dopo avere scoperto di Lorenzo e Shaila in Spagna insieme: “Ho tanti dubbi nei confronti di questa persona. So io quello che provo e non vedo l’ora di confrontarmi con lei”. Nel frattempo, Signorini si collega con Shaila e le mostra quanto di lei l’argentino ha raccontato questa settimana. “Non hai ho mai detto di negare. Sono così giocatrice che ho raccontato tutto quello che era successo tra noi”, si è difesa Shaila, per poi rivolgersi direttamente a lui, “Mi dispiace averti visto stare male. Sei un pezzo da 90, un ragazzo fortissimo e io ho voluto darmi un’opportunità di fare la cosa giusta. Quando ti dico che è lavoro, non intendo dire che ho fatto quello che ho fatto fingendo”. Ma Javier la interrompe: “Shaila non è stata sincera. Quello che faceva sotto le coperte era quello che mi interessava. Se fuori voleva fare il suo teatrino era perché voleva visibilità. Baciarmi in quel modo sotto le coperte mi faceva capire che tu eri sincera solo con me”. “Ho raccontato quello che è successo con te”, ha replicato Shaila, “Io fuori ho una vita e una carriera, non ho bisogno di una clip. Volevo solo darmi l’opportunità di vivere qualcosa di diverso. Questo confronto non è per farmi volere da te, non voglio niente. Mi sono solo data un’opportunità perché penso tu sia un ragazzo valido. Ti dicevo che è lavoro perché non essendo convinta volevo mettermi in gioco. Quello che faccio qua dentro lo avrei fatto fuori, la differenza è che nessuno lo dice”.

Shaila Gatta spiega il motivo del flirt con Javier Martinez

Signorini chiede a Shaila perché aveva deciso di nascondere alle telecamere i baci con Javier. Lei risponde che lo ha fatto perché non era sicura ma Javier perde la pazienza: “Se lo avessi fatto io, mi avrebbero crocifisso. Quel giochetto mi stava bene perché volevo te. Non si gioca con i sentimenti delle persone. Non l’ho baciata di fronte alle telecamere perché non volevo metterla in difficoltà”.