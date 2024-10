video suggerito

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si baciano al GF spagnolo: "Ieri notte ho avuto ciò che volevo da un mese" Dopo settimane di tira e molla, è scattato finalmente il bacio tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello spagnolo, dove i due si trovano da qualche giorno al posto di Maica Benedicto. Le parole del modello milanese: "Quello che ho avuto ieri notte è stato tutto quel contatto che per un mese e mezzo ho desiderato, da oggi voglio viverti".

A cura di Sara Leombruno

Dopo settimane di tira e molla, al Grande Fratello spagnolo è scattato finalmente il bacio tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Tra i due era nato un feeling fin dai primo giorni di permanenza nella casa, poi, però, si erano allontanati per continuare le conoscenze rispettive con Helena Prestes e Javier Martinez, che nel frattempo in Italia sta soffrendo la mancanza della napoletana. Adesso, dopo lo scambio con Maica Benedicto, i due hanno avuto qualche giorno per viversi in modo più ravvicinato nella versione spagnola del reality. Ed è proprio lì che Spolverato si è dichiarato una volta per tutte all'ex velina: "Quello che ho avuto qui ieri notte è stato tutto quel contatto che per un mese e mezzo ho desiderato, probabilmente perché la Spagna è magica e mi ha regalato forti emozioni. Da oggi sono molto felice di viverti", le ha detto.

Il bacio tra Shaila e Lorenzo al GF spagnolo

Tutto è accaduto mentre i due erano insieme nel giardino della casa, poco prima di sera. "Ti volevo dire che ho avuto dei momenti di riflessione e quando ho un momento di fragilità penso sempre che vorrei parlarne con te", ha detto Shaila e Lorenzo. A quel punto lui, per dimostrarle il suo affetto, le ha dato un bacio a stampo. Gesto che si è ripetuto anche qualche ora dopo, in cucina. Le immagini del momento d'affetto, ripreso dalle telecamere spagnole, hanno subito fatto il giro dei social.

Lorenzo Spolverato: "Ieri notte ho avuto ciò che desideravo da mesi"

Un interesse, quello della napoletana, sicuramente ricambiato da Lorenzo, che raccontando l'inizio della loro conoscenza agli inquilini spagnoli, ha detto: "Tutto è nato con un incontro in piscina, dove le nostre mani si sono unite, dove ci siamo passati l'energia. Dove abbiamo capito che in quel momento lì è scattata una scintilla tra di noi, poi ognuno ha fatto la propria strada tra un freno e l'altro, ma la cosa più importante è che poi abbiamo capito che avevamo voglia di conoscerci davvero". Il milanese ha poi parlato delle sensazioni che sta vivendo in questi giorni di vicinanza con Shaila: "Quello che ho avuto qui ieri notte è stato tutto quel contatto che per un mese e mezzo ho desiderato, probabilmente perché la Spagna è magica e mi ha regalato forti emozioni. Da oggi sono molto felice di viverti fin dove posso, con tutti i limiti possibili e tutte le paure".