Javier Martinez su Shaila Gatta: “Mi manca sentirla addosso”, non sa che lei è innamorata di Lorenzo Spolverato Al Grande Fratello momento di sconforto per Javier Martinez. Il concorrente ha ammesso di sentire la mancanza di Shaila Gatta. Non sa che la gieffina è in Spagna, dove si è detta innamorata di Lorenzo Spolverato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello, Javier Martinez ha attraversato un momento di sconforto. Il concorrente sta affrontando delle sensazioni contrastanti. Da una parte prova nostalgia per Shaila Gatta, dall'altra non riesce a perdonarla per come si è comportata con lui. Non sa che la gieffina è in Spagna, dove si è detta innamorata di Lorenzo Spolverato.

Javier Martinez in crisi, sente la mancanza di Shaila Gatta

Javier Martinez ha confidato a Ilaria Galassi: "Mi manca proprio sentirla addosso, era il momento più bello della giornata. Anche lei mi diceva che quello era il momento più bello della giornata". Non rinnega i bei momenti vissuti con Shaila e intende vivere il dolore senza tentare di fuggire:

Sono abbastanza consapevole che alla fine non c'è stata una storia d'amore per la quale posso permettermi di rimanere così male. Sto cercando di vivere il dolore, di non evitarlo. Se voglio rimanere da solo, allenarmi e pensare solo a quello lo faccio. Non devo fuggire, nel momento in cui lo senti, poi sai gestirlo.

Shaila Gatta è una giocatrice al 100%: le parole di Javier

Javier Martinez ha precisato che in fondo Shaila Gatta non gli ha mai promesso amore: "Si è comportata male, ma non mi ha mai detto: ‘Ti amo, ti aspetto'. Se c'è stato il bacio? Certo. Io gliel'ho detto: ‘Sei una persona che mi fa battere il cuore ed era tanto che non mi succedeva'. Niente e nessuno mi toglie dalla testa che per lei venisse prima il gioco, per me veniva prima lei". E ha concluso il suo sfogo:

Sono rimasto malissimo, è una delusione pazzesca, sento rabbia e rancore nei suoi confronti, poi è normale che dal momento in cui ti manca una persona, la vedi con altri occhi. Con me è stata giocatrice al 100%. Sento un rifiuto totale, per quanto sia una persona che mi manca. Se penso a lei e al poco peso che ha dato a me qua dentro sento una delusione totale. Ha cambiato completamente faccia.