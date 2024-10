video suggerito

Shaila Gatta al GF spagnolo: “Sono innamorata di Lorenzo”, poi la frase bollente di Spolverato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno smesso di nascondersi e al Grande Fratello spagnolo stanno dando (quasi) libero sfogo alla passione repressa per oltre un mese. Ma il legame sarebbe più che fisico. “Se sono innamorata di Lorenzo? Penso di sì”, ha rivelato la ex velina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nella Casa del Grande Fratello spagnolo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di dare libero (o quasi) sfogo alla passione. Sono decine i video dei due che arrivano dal Gran Hermano, video che stanno circolando sui social e che documentano quanto sia forte l’attrazione tra loro. Poche ore fa, parlando con alcune delle concorrenti dell’edizione iberica del reality, la ex velina di Striscia la notizia ha perfino confidato di stare pensando che il legame con Lorenzo vada ormai ampiamente oltre il semplice trasporto fisico. “Credo di essermi innamorata”, è quanto ha rivelato Gatta alle temporanee coinquiline. Un'ammissione che non aveva mai fatto nel mese e mezzo trascorso nella Casa italiana del GF.

Shaila confida a Lorenzo il bacio con Javier

Da qualche ora, inoltre, non ci sono più segreti a dividere i due. Mentre Javier Martinez – ferito dall’ennesimo colpo di testa di Shaila che in diretta aveva confidato che non lo avrebbe aspettato fuori dalla Casa – confidava ai compagni di gioco quanto accadeva tra di loro di notte sotto le coperte, Shaila faceva la stessa confessione a Lorenzo. La donna ha infatti ammesso di avere baciato il coinquilino argentino ma di non avere sentito nei suoi confronti lo stesso trasporto che l’ha spinta a riavvicinarsi a Spolverato.

I contatti fisici tra Shaila e Lorenzo nella Casa del GF

Sono diversi i contatti fisici bollenti che Shaila e Lorenzo hanno avuto nella Casa del GF spagnolo. “Ogni volta che ti tocco, ho l’alzabandiera”, le ha confidato lui all’orecchio in un momento di confusione, probabilmente sperando di non essere intercettato da microfoni e telecamere. Per il momento, almeno in pubblico, i due non sembrano essersi scambiati alcun bacio ma appare ormai solo questione di ore prima che anche questa Voice venga spuntata dalla lista.