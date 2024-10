video suggerito

Javier Martinez deluso da Shaila Gatta, lo sfogo dopo la puntata del GF: "Ci siamo baciati. Ha recitato"

A cura di Gaia Martino

Al termine della puntata del Grande Fratello, Javier Martinez non ha nascosto la sua delusione per l'uscita di scena di Shaila Gatta che, prima di salutarlo, ha ammesso di non essere del tutto interessata a lui. L'ex velina gli ha spiegato di non avere intenzione di aspettarlo fuori perché non così infatuata da "dargli l'esclusiva": "C'è stato un trasporto fisico, ci siamo detti cose profonde. Ma io l'ho sempre detto, mi piace fisicamente, ma non provo un sentimento". Il pallavolista, dopo la diretta, si è sfogato con Non è la Rai e Jessica Morlacchi: "La sentivo mia, ci siamo baciati tutti i giorni".

La confessione di Javier Martinez dopo l'ennesimo due di picche da Shaila Gatta

Javier Martinez dopo la puntata ha confessato a Non è la Rai le sue sensazioni dopo la delusione per l'ennesimo due di picche da Shaila Gatta. Il pallavolista ha raccontato che ha baciato l'ex velina tutti i giorni, nonostante lei avesse negato. "I baci in quella maniera, così carnale, tutti i giorni. Ogni volta le dicevo "tu mi fai impazzire, voglio fare l'amore con te" e lei mi diceva "anche io". Le dicevo "mi fido di te" e lei rispondeva "anche io", anche senza microfono, in piscina, mi ha detto "dove lo trovo uno così come te?". Che devo pensare? Sapevo di essere più avanti, ma la sentivo mia. Non ho mai preteso cose, ma le dicevo "lasciati andare". Ieri sera abbiamo dormito insieme. Ha recitato tutto il tempo, che dovrei pensare? Non si fanno certe cose. Le chiesi se vedeva Lorenzo solo come un amico, lei mi disse di sì", le parole.

Javier Martinez: "Mi sto mordendo la lingua"

Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno chiacchierato con Javier Martinez per rassicurarlo sulla correttezza del suo comportamento con Shaila Gatta. "Sei un signore, ora fermati proprio. Mi dispiace per quello che ti ho detto, ti ho portato a pensare certe cose. Ho visto cose che non c'erano, non l'ho fatto con cattiveria. Sono una sognatrice, forse non capisco niente. Lascia perdere, non c'entra niente dire "ti amo" a una persona. Lei non doveva dirti questo, doveva dire che le faceva piacere viverti fuori. Sono rimasta di ghiaccio" ha dichiarato Jessica Morlacchi ammettendo di essere uscita quando Shaila Gatta ha parlato. Il pallavolista, estremamente deluso, ha ammesso: "Mi sto mordendo la lingua".