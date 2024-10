video suggerito

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF spagnolo, le reazioni prima di partire: "Un caffè da soli?" Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno ricevuto una sorpresa durante la puntata del GF ieri, lunedì 21 ottobre. Entrambi sono stati scelti per volare per una settimana nella casa del GF spagnolo. Prima di partire hanno commentato con le telecamere del programma le loro emozioni. Spolverato: "Prima di chiuderci ci fanno prendere un caffè da soli?".

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 21 ottobre 2024, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono partiti per Madrid. I due concorrenti, dopo aver aperto il cuore ai loro sentimenti, hanno conquistato il titolo di preferiti dal pubblico e ottenuto il pass per volare nella casa del GF spagnolo. Resteranno nella casa di Cinecittà spagnola per una settimana. Al loro posto è entrata una concorrente spagnola, Maica Benedicto. Prima di partire, il modello milanese ha chiesto di poter stare qualche ora con la sua inquilina per un caffè.

Le reazioni di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato prima di partire per Madrid

Dopo aver scoperto il loro destino, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno consegnato alle telecamere del Grande Fratello le loro prime emozioni. Prima di partire per Madrid, hanno svelato di essere sorpresi ed eccitati: "Devo andare a Madrid, devo prendere l'aereo? Non so che dire, non sto capendo niente. Lì sono folcroristici in Spagna, vado a ballare" ha dichiarato Shaila Gatta. Spolverato ha poi aggiunto: "Non ci sto credendo, non so dove devo guardare. Non me l'aspettavo, sono tutto sudato, ho sete, sto andando a Madrid. Andiamo a Madrid, io e Shaila. Spero che prima che ci rinchiudano dentro ci facciano fare un giro, per prendere un caffettino con la mia compagna".

Il faccia a faccia tra Shaila e Lorenzo prima dell'annuncio sul GF spagnolo

Credendo di essere stati entrambi eliminati, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, nello studio di Alfonso Signorini, si sono dichiarati l'uno interessato all'altra. Dopo oltre un mese di tira e molla, hanno rivelato i loro segreti: "Credo che per tante paure che ho nella vita, per l'orgoglio, ho ascoltato troppo il mio cervello. Il cuore mi ha detto il contrario" ha dichiarato l'ex velina. Il modello milanese ha aggiunto: "Anche io ho ascoltato troppo la testa, ho avuto tante paure, le ho ancora ma potrei gestirle. Il mio cuore sin dal secondo giorno è andato in una direzione. Prima l'ho seguita, poi sono andato via. Quando mi sono seduto ho visto quello che è successo".