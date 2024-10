video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni 21 ottobre: l’arrivo di Maica dalla Spagna, il televoto e colpo di scena per Lorenzo Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 21 ottobre 2024. Il televoto tra Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Bruschi. Poi, l’arrivo di Maica Benedicto, concorrente dell’edizione spagnola del reality. Due gieffini italiani voleranno in Spagna. L’appuntamento è alle ore 21:30 su Canale5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Foto di Lorenzo Spolverato per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Stasera, lunedì 21 ottobre, in onda su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello. Il conduttore Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, ripercorrerà i fatti salienti della settimana e introdurrà nuovi colpi di scena destinati a sconvolgere le dinamiche della casa. Stasera un'assoluta novità del reality. Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano, entrerà nella casa del Grande Fratello italiano, mentre due gieffini italiani andranno in Spagna. In studio, come sempre, Rebecca Staffelli che riporterà le impressioni del pubblico.

Anticipazioni GF di stasera: in arrivo Maica, concorrente del Gran Hermano

Colpo di scena al Grande fratello. Stasera, lunedì 21 ottobre, entrerà nella casa Maica Benedicto. Quest'ultima è una concorrente del Gran Hermano. Ha ricevuto la comunicazione in diretta che sarebbe uscita dalla casa per raggiungere l'Italia. Trascorrerà una settimana tra i concorrenti del GF. Due gieffini, invece, partiranno per la Spagna. Al momento non è stata ancora svelata l'identità di coloro che parteciperanno a questo scambio.

Nessun eliminato al Grande Fratello, sorpresa per Lorenzo Spolverato

A giudicare dalle anticipazioni ufficiali, questa sera non ci sarà un'eliminazione al Grande Fratello. Il verdetto del televoto, infatti, servirà a decretare chi verrà salvato tra Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Bruschi. Nel corso della puntata spazio anche alle storie dei concorrenti. In particolare, al racconto dell'adolescenza difficile di Lorenzo Spolverato, cresciuto nella periferia di Milano. Il gieffino non sa che stasera potrà riabbracciare sua madre Cristina. Alfonso Signorini, poi, farà il punto sul flirt tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli detto Giglio. Anche Jessica Morlacchi sarà protagonista della serata. Per lei un momento divertente. Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello di stasera, 21 ottobre, per scoprire tutti i dettagli.