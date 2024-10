video suggerito

Yulia al GF tra l’attrazione per Giglio e la strigliata di Signorini: “Pensi che voi siate icone? Non ti allargare” Al Grande Fratello Yulia Bruschi ha fatto chiarezza sull’uomo che l’aspetta fuori, ma ha anche precisato che al momento quella con Giglio è solo un’amicizia nonostante l’attrazione fisica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

103 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 14 ottobre, Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro nel rapporto sempre più intimo tra Yulia Naomi Bruschi e Luca Giglioli detto Giglio. Prima, però, ha tirato le orecchie bonariamente alla concorrente:

Ti ho sentito che hai detto: "Fuori parleranno di noi, ormai siamo delle icone". Ti sei allargata un po' troppo. La strada per diventare icona è molto lunga Yulia. Te lo dico, capisci?

Il rapporto tra Yulia e Giglio

Nel corso della settimana Giglio ha chiarito: "Nessuno dei due si vede come amico e basta". Yulia, intanto, ha iniziato a prendere le distanza sul ragazzo che l'aspetta fuori dalla casa: "È stata solo una frequentazione, io mi sento molto libera. Posso decidere liberamente di avere tutti i morosi che mi pare". Poi ha detto a Giglio di volerlo conoscere meglio. Ora vediamo cosa è successo in diretta. Yulia ha spiegato ad Alfonso Signorini:

C'è una grandissima intesa con Giglio, il rapporto sta crescendo ma con buone basi, sincerità, intesa, complicità e semplicità. È un rapporto puro. È una frequentazione tra due persone che si vogliono bene, al di là dell'attrazione fisica.

Yulia e la persona che l'attende fuori: come stanno le cose

Giglio ha ribadito che un'amicizia con Yulia gli starebbe stretta: "Io vorrei conoscerla in un altro modo. Non lo so come la pensa lei, non ne abbiamo mai parlato". E la concorrente ha ripreso la parola: "Non parliamo di queste cose, il nostro rapporto è fatto di ascolto e comprensione. È presto per mettere basi solide per costruire qualcosa, per ora mi va bene l'amicizia". Alfonso Signorini, allora, l'ha chiamata in confessionale e le ha chiesto se abbia paura di ferire qualcuno fuori. Yulia ha spiegato:

Ho paura di ferire me stessa, questa persona sì l'ho lasciata fuori, ma io ora vivo qui e non voglio precludermi niente. Con quella persona fuori non ci sono state promesse, ci siamo detti di vedere le cose come vanno, di vivermi tutto al 100% e se sarà, sarà. Una volta finito questo percorso, vedremo se sento le stesse cose di prima. Adesso non le sento. Voglio pensare a me stessa.