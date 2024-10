Grande Fratello 2024, Micheal eliminato: 4 concorrenti in nomination

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera, lunedì 14 ottobre 2024, Alfonso Signorini ha annunciato il secondo concorrente eliminato dell'edizione. Tra Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestess, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi, Michael Castorino è stato costretto ad abbandonare la casa di Cinecittà. Nel corso della serata Carmen Russo ha salutato gli inquilini e il marito Enzo Paolo Turchi ha deciso di restare. In nomination sono finiti 4 concorrenti.

Michael è l’eliminato: le percentuali del televoto

L'eliminato dal televoto dell'appuntamento con il Grande Fratello di lunedì 14 ottobre è Michael Castorino. Il pubblico da casa ha espresso le proprie preferenze, queste le percentuali di voto dei concorrenti finiti in nomination nella scorsa puntata:

Amanda Lecciso 8 %

Clayton Norcross 12 %

Helena Prestess 22 %

Michael Castorino 4 %

Tommaso Franchi 33 %

Yulia Bruschi 21 %

Chi sono i concorrenti in nomination

Al momento delle nomination, sono stati annunciati i concorrenti immuni: Enzo Paolo, Giglio, Non è la Rai, scelti dalla Casa, e Iago e Mariavittoria, scelti dalle opinioniste. I nominabili in Mystery Room hanno fatto i loro nomi: Luca ha nominato Lorenzo, così come Javier. Yulia ha fatto il nome di Amanda, Clayton quello di Jessica. Jessica ha nominato Yulia, così come Tommaso, mentre Shaila ha nominato Amanda. Lorenzo ha nominato Shaila, Helena ha votato Amanda, Mariavittoria ha fatto il nome di Shaila. Iago ha nominato Lorenzo, Giglio, invece, Clayton. Enzo Paolo ha nominato Amanda, Non è la Rai hanno fatto il nome di Amanda. I quattro concorrenti finiti in nomination sono Yulia, Lorenzo, Amanda e Shaila.

Cosa è successo nella puntata di lunedì 14 ottobre

Nella puntata di lunedì 14 ottobre Eleonora Cecere ha ricevuto una sorpresa dalle figlie, Karole e Marlene, nate dal matrimonio con Luigi Galdiero. Carmen Russo ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà e il marito Enzo Paolo Turchi ha deciso di restare. Nel corso della serata è arrivata una sorpresa anche per Ilaria Galassi dalla donna di cui si è presa cura come badante, la signora Ausilia. Shaila Gatta si è dichiarata a Javier Martinez, a Beatrice Luzzi, però, il suo atteggiamento non è andato giù.