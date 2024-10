video suggerito

Al GF arriva Maica dall’edizione spagnola. Il Gran Hermano, invece, accoglierà 2 concorrenti italiani Maica Benedicto, concorrente del Grande Fratello spagnolo, sbarcherà nella Casa italiana del reality nel corso della puntata di lunedì 21 ottobre. Il Gran Hermano, invece, accoglierà due concorrenti – la cui identità è ancora ignota – protagonisti della nostra edizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Grande Fratello italiano diventa internazionale. La Casa del reality show di Canale5 si prepara ad accogliere Maica Benedicto, modella e protagonista dell’edizione spagnola del reality che è stata invitata a trascorrere una settimana in Italia insieme ai concorrenti della stagione in corso. In cambio, due dei concorrenti dell’edizione italiana si trasferiranno in Spagna per una settimana per andare a impreziosire il cast dell’edizione iberica del reality.

Chi è Maica Benedicto

Maica Benedicto è una concorrente del Gran Hermano. Nata a Cartagena (Murcia), ha 25 anni, è laureata in chimica industriale e lavora come rappresentante farmaceutica sebbene stia ormai cominciando ad affrancarsi da tale professione, concentrando la sua attività principalmente sui social. Da qualche tempo, infatti, si concentra principalmente sulle attività di modella e influencer. Nel 2022 fu eletta Miss Turismo Spagna e diventa rappresentante del turismo spagnolo nello Sri Lanka. Parla italiano, lingua imparata dopo essersi trasferita a Milano per due mesi in qualità di modella. Maica si è detta entusiasta della possibilità di sbarcare al GF italiano: “Voglio ringraziare chi mi ha scelta per aver reso possibile il mio ingresso al Grande Fratello, l’intero team dietro questa grande macchina, ma soprattutto ringrazio il pubblico, perché i telespettatori sono il motore di tutto ed è grazie a loro se questa trasmissione va avanti”.

Mistero sui concorrenti italiani che partiranno per il Grande Fratello spagnolo

Al fine di garantire uno scambio equo che aiuti entrambi le edizioni del programma, il Grande Fratello italiano si è impegnato a mandare due dei concorrenti dell’edizione in corso al Gran Hermano per una settimana in sostituzione di Maica. Per il momento, tuttavia, l’identità dei gieffini che partiranno alla volta della Spagna è ancora ignota.