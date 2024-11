video suggerito

"Javier Martinez ha avuto un flirt con Sarah Toscano prima del GF", la risposta della cantante al gossip Secondo alcuni utenti su TikTok, Javier Martinez avrebbe raccontato di aver avuto un flirt con Sarah Toscano prima di entrare nella casa del Grande Fratello, dove è attualmente concorrente. La cantante, ex vincitrice di Amici, è subito intervenuta per fare chiarezza.

A cura di Elisabetta Murina

Javier Martinez continua a far parlare di sé, dentro e fuori la casa del Grande Fratello. Se nel reality si è avvicinato a Shaila Gatta ed Helena Prestes, nel suo passato ci sarebbero altri nomi di ragazze conosciute dal pubblico. Tra queste spunta Sarah Toscano, cantante ed ex vincitrice di Amici. Secondo una voce che circola sui social, in particolare su TikTok, tra i due ci sarebbe stato un flirt prima dell'inizio del reality. La diretta interessata è intervenuta per fare chiarezza.

Il gossip su Javier Martinez e Sarah Toscano

Stando al racconto di alcuni followers su TikTok, chiacchierando nella Casa con le Non è la Rai, Javier Maritnez avrebbe raccontato di aver avuto un flirt con Sarah Toscano prima di entrare nel reality. Non si hanno però informazioni precise riguardo all'attuale concorrente del GF e all'ex vincitrice di Amici, nè per quanto tempo si sarebbero frequentati né come sarebbe avvenuta la conoscenza. In passato, si vociferava che la cantante avesse un flirt con Holden, conosciuto nella scuola di Maria De Filippi, con cui ha affrontato l'intero percorso davanti alle telecamere.

La risposta della cantante

Sarah Toscano è venuta a conoscenza del gossip sul suo conto e ha deciso di rispondere. Sotto il video che ha lanciato la notizia, la cantante ha voluto commentare scrivendo: "Ah si? Non lo sapevo". L'ex vincitrice di Amici ha quindi smentito il presunto flirt con il concorrente del reality, spiegando di non esserne minimamente a conoscenza e molto probabilmente di non conoscere nemmeno il diretto interessato. Per il momento, non ci sono video della confessione del gieffino e pare che tutto sia stato inventato e quindi sia privo di fondamento. Quel che è certo, però, è che Javier continua ad avvicinarsi ad alcune concorrenti, da Shaila Gatta ad Helena Prestes, creando dinamiche sempre nuove e intricate.