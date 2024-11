video suggerito

A Javier la cotta per Shaila non è passata, l’ammissione al GF: “Tra le donne più belle che abbia mai visto” A Javier Martinez la cotta per Shaila Gatta, conosciuta nella Casa del Grande Fratello, potrebbe non esser ancora definitivamente passata. L’argentino ha ammesso di trovare che la ballerina sia una delle donne più belle mai viste. Si allontana la possibilità di una relazione con Maria Vittoria Minghetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Si fanno più esigue le possibilità che Javier Martinez si “riscopra” innamorato di Maria Vittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello. Dopo giorni di avvicinamenti, dubbi e abbracci apparentemente strategici, il pallavolista è tornato a parlare di Shaila Gatta dopo la decisione di quest’ultima di lasciarlo per vivere alla luce del sole il suo legame con Lorenzo Spolverato. L’argentino, inizialmente furioso, sembrava avere cominciato a metabolizzare l’allontanamento da Shaila finché, poche ore fa, ha ammesso di esserne ancora fisicamente attratto.

Che cosa ha dichiarato Javier Martinez su Shaila Gatta

Parlando con Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna diventato concorrente del GF, Javier ha ammesso di trovare bellissima Shaila, addirittura una delle donne più belle mai viste: “Di viso, Shaila è obiettivamente una delle ragazze più belle che abbia mai visto. Non ha nulla che stoni”. Quindi ha spiegato di non avere investito nel rapporto con la ballerina – oggi naufragato – per caso. “Io sono sempre stato molto selettivo”, ha spiegato il pallavolista, “Mai un santo ma mai nemmeno un donnaiolo. Non sono mai andato con la prima che passa. Mi sono capitate le avventure di una notte ma erano ragazze molto belle, non andavo a letto con una tanto per”. Parole precise che sembrerebbero chiudere le porte alla possibilità di un avvicinamento romantico con Maria Vittoria Minghetti, nell’aria da qualche giorno.

È stata Shaila a interrompere il rapporto con Javier Martinez

Il fatto che Javier abbia deciso di esprimersi in questi termini parlando di Shaila potrebbe sottintendere il fatto che l’argentino non abbia ancora completamente metallizzato la rottura con Shaila. Del resto, è stata la ballerina a decidere di interrompere il loro rapporto, determinata a vivere la sua storia con Lorenzo Spolverato. A Javier non è rimasto altro da fare se non incassare la decisione della giovane e provare ad andare avanti nel suo percorso nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Le parole spese nei confronti di Shaila, però, sembrerebbero rappresentare un passo indietro rispetto al percorso intrattenuto fino a oggi.