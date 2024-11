video suggerito

Alfonso D’Apice e Federica Petagna in un falò di confronto al GF: “Stefano non ti protegge” e la ragazza sbotta Scontro acceso al Grande Fratello tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna. I due, già protagonisti di Temptation Island, hanno discusso sui motivi della loro rottura. Il napoletano su Stefano Tediosi, nuova fiamma dell’ex: “Lui non vuole proteggerti, vuole solo creare hype”. Dura le reazione di lei: “Dai giudizi senza conoscere, non cambi mai”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ingresso di Alfonso D'Apice al Grande Fratello ha cambiato in modo netto il percorso nel reality di Federica Petagna. I due, già protagonisti di Temptation Island, stavano insieme da otto anni. Poi, però, anche a causa della gelosia di Alfonso i sentimenti della napoletana sono venuti a mancare e la loro storia si è conclusa. All'interno della casa, i due ex fidanzati si sono confrontati sui motivi che li hanno portati alla rottura, attraverso discussioni piuttosto accese. Petagna lamenta di essere passata come una persona cattiva agli occhi del pubblico, mentre lui accusa l'ex compagna di aver sbagliato a iniziare subito una nuova frequentazione con il tentatore Stefano Tediosi. I due non sanno che in realtà quest'ultimo entrerà come concorrente ufficiale l'11 novembre.

Il confronto tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice

Dall'ingresso di Alfonso avvenuto lo scorso lunedì, quello delle scorse ore è stato il primo vero faccia a faccia tra i due ex fidanzati. "Quelle con Stefano sono cose tue, però mi è scattato un senso di protezione verso di te che mi viene naturale", ha confessato D'Apice alla ragazza. Dura la risposta di lei: "Tu non conosci Stefano e non puoi dare giudizi. Sei sempre lo stesso, vuoi far vedere tanto che sei cambiato ma sei uguale a prima". Il napoletano, a quel punto, ha consigliato all'ex fidanzata di non fidarsi del tentatore, perché secondo lui starebbe agendo per strategia: "Per me ha lanciato delle frecciatine perché sapeva che avrebbero creato hype. Voleva sfruttare la nostra situazione, condividendo delle canzoni che sembravano frecciate rivolte a me. Con altre cose poi voleva far intendere si riferisse a te, non credo sia una persona che ti protegge".

Successivamente, Alfonso ha accusato la giovane di aver sbagliato a iniziare subito una nuova frequentazione dopo la fine della loro storia: "Dici che ora passi come una persona cattiva per il mio tatuaggio o per il fatto che ho pianto a Uomini e Donne, ma tu sulla relazione nuova che hai hai sbagliato i tempi. Sei uscita da lì dicendo che il problema fosse la gelosia, ma non sei stata onesta, non hai detto ‘Voglio stare con Stefano'. Hai detto: ‘Lo lascio perché non è cambiato'".

Stefano Tediosi entrerà nella casa del GF l'11 novembre

Il tentatore, che sta frequentando Petagna dalla fine di Temptation Island, entrerà come concorrente ufficiale al Grande Fratello nella puntata dell'11 novembre. La notizia, anticipata da Davide Maggio, è stata confermata a Fanpage.it. Con il suo ingresso, si sperano di poter replicare il successo ottenuto lo scorso anno con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. A entrare per prima è stata Federica, la fidanzata che ha deciso di lasciare il compagno storico dopo la partecipazione al format condotto da Filippo Bisciglia su Canale5. A seguire è stato il turno di Alfonso. A una settimana di distanza da quel momento arriverà Stefano a chiudere il cerchio. L’ordine segue perfettamente quello che il GF aveva già tentato con successo lo scorso anno.