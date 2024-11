video suggerito

Stefano Tediosi entra al Grande Fratello l’11 novembre, si completa il trio targato Temptation Island Nella puntata di lunedì 11 novembre, Stefano Tediosi entrerà nella Casa del Grande Fratello. L’ex tentatore completa il trio made in Temptation Island che può già contare su Federica Petagna e Alfonso D’Apice, entrati nel corso delle ultime due settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

508 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo Federica Petagna e Alfonso D’Apice, il Grande Fratello è pronto a completare il trio targato Temptation Island con l’ingresso di Stefano Tediosi, il tentatore che lunali artist napoletana sta frequentando. La notizia, anticipata da Davide Maggio, è stata confermata a Fanpage.it: Stefano entrare nella Casa più spiata d’Italia nella puntata di lunedì 11 novembre. Con il suo ingresso, si sperano di poter replicare il successo ottenuto lo scorso anno con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Perché Stefano Tediosi è entrato nella Casa per ultimo

Come accaduto lo scorso anno, l’ingresso dei protagonisti del trio targato Temptation Island nella Casa ha seguito un ordine preciso. A entrare per prima è stata Federica, la fidanzata che ha deciso di lasciare il compagno storico dopo la partecipazione al format condotto da Filippo Bisciglia su Canale5. A seguire è stato il turno di Alfonso di entrare nella Casa. A una settimana di distanza da quel momento arriverà Stefano a chiudere il cerchio. L’ordine segue perfettamente quello che il GF aveva già tentato con successo lo scorso anno: a entrare per primo era stato Mirko, seguito dalla ex fidanzata Perla (lasciata al falò) e successivamente dalla nuova fiamma Greta. É per questo motivo, probabilmente, che Tediosi sarà l’ultimo a fare il suo ingresso nella Casa. Entrando subito dopo Federica, infatti, le possibilità che D’Apice accettasse di partecipare al reality si sarebbero fatte più esigue.

Federica Petagna è stata chiara: non ama più Alfonso D’Apice

A differenza di quanto accadeva con il triangolo dello scorso anno, però, in quest’occasione un eventuale colpo di scena potrebbe essere più difficile da realizzare. Federica ha chiarito a più riprese di non essere più innamorata di Alfonso e in effetti i suoi atteggiamenti fuori e dentro la Casa sembrano confermarlo. Difficile, quindi, che la donna scelga di tornare sui suoi passi essendosi già sbilanciata a favore di Stefano. Dall’altra parte, tuttavia, D’Apice è apparso più che mai determinato a riconquistare la ex compagna. Riuscirà nell’impresa grazie alla collaborazione del Grande Fratello?