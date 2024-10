video suggerito

Federica Petagna nuova concorrente del Grande Fratello, entrerà nella Casa lunedì 28 ottobre Federica Petagna, ex protagonista di Temptation Island, è una nuova concorrente del Grande Fratello 2024. La nail artist campana entrerà nella Casa lunedì 28 ottobre.

A cura di Stefania Rocco

Federica Petagna, salvo colpi di scena dell’ultima ora, è una nuova concorrente del Grande Fratello. Fanpage.it ha appreso che la nail artist campana, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island, entrerà nella Casa lunedì 28 ottobre. La ex compagna di Alfonso D’Apice ha sostenuto questa settimana gli ultimi provini propedeutici alla partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini e, dopo avere convinto autori e addetti ai lavori, si è guadagnata l’ingresso nella Casa.

Chi è Federica Petagna

Federica Petagna è la 20enne napoletana che, insieme all’ex fidanzato Alfonso D’Apice, ha partecipato all’edizione autunnale di Temptation Island 2024. Uscita dal programma mano nella mano con il fidanzato, ha sorpreso il pubblico per la decisione di lasciarlo a due giorni dalla fine delle riprese del reality. A svelare i motivi che l’hanno spinta a tornare single dopo una relazione durata 9 anni è stata lei stessa. “Quando sono tornata a casa ho capito che non mi mancava”, ha ammesso di fronte alle telecamere del programma. Una versione ribadita durante la partecipazione a Uomini e Donne che l’ha vista per la prima volta confrontarsi con il suo ex in tv. Al momento, Federica sta frequentando il single conosciuto nel villaggio, Stefano Tediosi, ma si dichiara single.

Anche Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi nella Casa del GF?

L’ingresso di Federica nella Casa potrebbe rimescolare le dinamiche di gioco che scandiscono da qualche settimana la routine al Grande Fratello. Bellissima e pronta a vivere nuove esperienze, Federica catturerà facilmente l’attenzione dei coinquilini. Ma il suo ingresso potrebbe spalancare la porta rossa anche ad Alfonso e Stefano. Un eventuale ingresso dei due nella Casa permetterebbe al GF di cavalcare la dinamica del triangolo che già ha portato fortuna al programma lo scorso anno con l’ingresso di Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Per il momento, tuttavia, Federica sarà la sola protagonista di questo interessante trio a partecipare al reality.