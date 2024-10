video suggerito

Alfonso D’Apice scopre in tv che la ex Federica sta frequentando Stefano, l’incontro a Uomini e Donne A Uomini e Donne va in onda il video del primo incontro tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna dopo Temptation Island. Solo una volta di fronte alle telecamere, il campano ha scoperto che la ex fidanzata sta frequentando il single Stefano Tediosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 23 ottobre, Alfonso D’Apice ha rivisto per la prima volta a un mese dalla fine di Temptation Island Federica Petagna, la ex fidanzata che aveva deciso di lasciarlo una volta terminata la loro esperienza di coppia da protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Alfonso è stato il primo a entrare in studio, ancora inconsapevole del fatto che Federica avesse già confessato di fronte alle telecamere di stare frequentando il single Stefano Tediosi. “Quando siamo usciti dal programma e lei mi ha chiesto una pausa, le ho domandato se avesse in testa un’altra persona e mi ha detto di no, che voleva solo stare da sola”, ha raccontato Alfonso a Maria De Filippi, pochi istanti prima di rivedere la sua ex.

Alfonso si commuove di fronte a Federica: “Piango perché sono uno stupido”

Quando Federica ha fatto il suo ingresso in studio, Alfonso l’ha guardata e, vinto dalla nostalgia, si è commosso. “Non la vedevo da tanto. Mi commuove vederla. Sono uno stupido”, ha spiegato per motivare le sue lacrime. Il giovane ha quindi parzialmente confermato quanto Federica aveva raccontato nel video registrato un mese dopo la fine del percorso a Temptation: “Quello che ha detto è vero. Quando siamo usciti le ho detto che doveva buttare il profumo che le aveva regalato lui. Credo lo avrebbe fatto chiunque. Se hai scelto di stare con me, stai con me. Lì ho capito che c’era qualcosa che non andava. Lo avevo capito già nel villaggio ma ci ero passato sopra perché era più forte il desiderio di stare con lei”.

Federica Petagna: “Perché non ho lasciato Alfonso a Temptation Island”

Federica ha quindi raccontato la sua versione dei fatti e il motivo che l’ha spinta a chiudere il legame con l’ex fidanzato Alfonso. “Non ti ho lasciato per Stefano”, ha precisato Federica, per poi aggiungere di avere capito solo a Temptation Island di voler troncare la lunga relazione con il suo ex:

Ho deciso di chiudere per vari motivi, ma il principale è che, una volta usciti, non ho sentito la sua mancanza. Oggi penso che non siano stati i dieci giorni nel villaggio a farmi cambiare. Evidentemente questa cosa ce l’avevo già dentro e non avevo il coraggio di ascoltarmi. Non è stato Stefano a spingermi a lasciarlo, era una cosa che mi portavo dentro già da prima. Mi sono resa conto che ero cambiata. Ho sempre pensato che la mia vita dovesse andare così, che dovessi restare con Alfonso. È per questo che, quando c’erano discussioni tra noi, non venivano mai risolte perché avevamo paura di lasciarci. Poi sono arrivata al limite e dopo 10 giorni, quando ho capito che riuscivo a stare da sola, ho cominciato a capire. La verità è che io dipendevo molto da Alfonso, vivevo la mia vita era di riflesso alla sua. Mi sono ascoltata e mi sono scoperta. Perché non gliel’ho detto quando sono arrivata al falò?Pperché pensavo di dover capire fuori da quel contesto che cosa volevo. La quotidianità non c’è stata perché non gli ho dato tempo ma a me bastava poco.