Chi è Stefano Tediosi, il tentatore di Temptation Island vicino alla fidanzata Federica Petagna

Stefano Tediosi è il tentatore di Federica Petagna a Temptation Island 2024. Di Milano, ha 32 anni e lavora nel settore della ristorazione.

A cura di Gaia Martino

Stefano Tediosi ha 32 anni, viene da Milano e lavora nel settore della ristorazione. È uno dei tentatori di Temptation Island 2024 e sin dall'inizio del percorso nel villaggio dei sentimenti ha instaurato un rapporto di complicità con Federica Petagna, fidanzata con Alfonso D'Apice. La loro vicinanza ha scatenato una forte gelosia nel ragazzo napoletano che ha ammesso la sua paura di perdere la compagna.

Chi è Stefano Tediosi, il tentatore di Temptation Island

Stefano Tediosi ha 32 anni, vive a Milano e lavora nel mondo della ristorazione. Ama lo sport e viaggiare e, nonostante abbia girato il mondo, così come da lui raccontato, gli piace tornare sempre a Ibiza. "Mi piace il mio carisma, sono solare, empatico e intraprendente" ha rivelato nel video di presentazione per il programma. "Non riesco a stare fermo, ho sempre idee. Mi piace scherzare". Sogna di diventare padre e di poter aprire una sua attività: "Mi vedo con una famiglia tra 10 anni, spero di realizzarmi a livello lavorativo aprendo una mia attività", le parole. Il suo profilo Instagram – che si chiama stefano_tediosi – risulta attualmente privato.

Stefano Tediosi, Temptation Island 2024

La conoscenza con Federica Petagna a Temptation Island

Nel villaggio dei sentimenti, Federica Petagna si è avvicinata al single Stefano Tediosi lasciandosi andare ad atteggiamenti più intimi. A lui ha raccontato i suoi problemi di coppia con Alfonso D'Apice, il fidanzato, il quale non ha reagito bene alla visione dei video al falò. Negli ultimi giorni la conoscenza tra la fidanzata e il tentatore è proseguita e i due si sono divertiti, in più occasioni, insieme. Durante il gioco della mela, le loro labbra si sono sfiorate e Federica ha ammesso di essersi sentita in colpa nei confronti del fidanzato, nonostante non abbia fatto nulla di male. "Mi fa strano vederlo rapportarsi a un’altra ragazza. Noi conviviamo, io sono sempre stata la ‘ragazza seria’. Continuerò a esserlo ma mi divertirò. Quando mi capita di parlare con altri ragazzi di là, poi mi sento in colpa. Lui invece sta addirittura spingendo l’altra ragazza ad aprirsi di più", le parole in puntata davanti a Filippo Bisciglia.

