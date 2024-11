Erica, fidanzata segreta di Stefano Tediosi del GF: “Mi ha cercata 4 giorni fa, sono stata tradita e manipolata” La lunga intervista che Erica Migliano, ex fidanzata di Stefano Tediosi del Grande Fratello ha rilasciato a Fanpage.it. Dallo shock di vedere il suo compagno a Temptation Island fino alla scoperta del legame con Federica Petagna: nelle prossime righe c’è l’intera versione della donna che racconta 4 mesi di sofferenza in attesa di un confronto in tv che potrebbe aiutarla a mettere fine a questa vicenda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

“Sono stata tradita e manipolata. Stefano Tediosi è venuto a cercarmi in negozio fino a 4 giorni prima di entrare nella Casa del Grande Fratello”, a dichiararlo in una lunga intervista a Fanpage.it è Erica Migliano, la 28enne che per anni è stata legata a Stefano Tediosi, il single che Federica Petagna ha conosciuto a Temptation Island. La storia tra i due si sarebbe interrotta definitivamente quando il 33enne milanese ha deciso di partecipare al reality show condotto da Filippo Bisciglia dicendosi single. “Stavamo insieme”, confida Erica, “Mi aveva chiesto di rimanere a casa ad aspettarlo mentre guadagnava soldi che avremmo speso per fare un viaggio”.

Partiamo dall’inizio. Da quanto conosci Stefano Tedosi?

Stefano e io viviamo nello stesso paese. Lo conobbi nel 2021 e fin dal primo incontrò mi raccontò una bugia. Solo quando la frequentazione era ormai avviata e c’erano già in ballo dei sentimenti, mi disse che era fidanzato. Gli chiesi di scegliere e lui, sostenendo di essere innamorato di me, decise di lasciare la sua ragazza. Ma non lo fece subito. Si prese del tempo e impiegò 4 mesi a lasciarla, raccontandomi che questa ragazza aveva dei problemi e che lui era il suo unico pilastro. Ma anche dopo averla lasciata, la nostra storia è rimasta instabile. Stefano continuava a fare avanti e indietro tra me e lei con la scusa che la sua ex non avesse altri punti di riferimento oltre a lui.

Decidesti di accettare di continuare a vivere in quella situazione ambigua?

Più o meno. Stefano mi parlava di futuro, decise perfino di acquistare una casa con giardino perché sapeva che desideravo averne uno. Fino a un anno fa, quando le cose diventarono più difficili perché la ex continuava a non accettare la nostra relazione e io decisi di mollare tutto e trasferirmi per qualche mese in Spagna.

Con la distanza la vostra storia si interruppe?

No, Stefano continuò a far parte sia della mia vita che di quella dell’altra ragazza. All’epoca non lo sapevo ma mi manipolava, ha sempre voluto avere il controllo su di me. Mi sono ritrovata costretta a fare più di un anno di terapia a causa di quanto accadeva con lui. Mi aveva privata della mia autostima: mi sentivo brutta e costantemente in competizione con questa ragazza. Stefano ha continuato a mantenere parallele queste due storie e io mi lasciavo abbindolare. Ero arrivata al punto di credergli quando mi diceva che a tenerlo ancora vicino a questa ragazza era il sentimento di pena che provava nei suoi confronti. Ricordo che in quel periodo sua madre si mise in mezzo più di una volta, consigliandogli di non perdermi. Le cose sono precipitate solo a partire da giugno 2024.

Una foto recente di Stefano, tratta dal cellulare di Erica

Cos’è accaduto a giugno?

Pubblicai il famoso video nel quale festeggiavamo insieme il suo compleanno a casa sua, per poi baciarci. Fino a quel momento, la nostra relazione non era mai stata pubblica. Stefano non aveva mai postato foto e stories insieme a me e, quando lo feci io con quel video del compleanno, mi chiese di toglierlo perché non voleva che quella che sosteneva fosse la sua ex compagna lo vedesse. Diceva di temere che lei potesse fare qualcosa di strano.

Come arriviamo a Temptation Island?

L’episodio del compleanno risale allo scorso giugno. Poche settimane dopo, tornai a casa e lo trovai strano. Prima di confidarmi il motivo della sua preoccupazione, decise di prendere il telefono e di filmare il momento in cui mi avrebbe confessato che sarebbe partito per andare a fare il tentatore. Pensava sarebbe stato divertente. Io, invece, scoppiai in un pianto isterico che riassumeva i tre anni di inferno vissuti fino a quel momento. Non potevo credere che stesse anteponendo il lavoro e i soldi alla nostra storia. Lui mi rispose che ci sarebbe andato solo per guadagnare e che io sarei dovuta rimanere a casa ad aspettarlo. Ripeteva che mi amava e che con quel denaro avremmo fatto un viaggio

Decidesti di prestarti al gioco?

Ero accecata dall’amore ma ribadii che non avrei fatto parte del suo teatrino. Così smettemmo di sentirci finché, attraverso TikTok, scoprii che erano partito per registrare la trasmissione. A quel punto crollai: era sconvolgente pensare che la persona che amavo da 3 anni avesse potuto farmi una cosa del genere. È stata la sua ennesima pugnalata alle spalle.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Stefano ha rimproverato ad Alfonso D’Apice di avere tenuto Federica segregata in casa. Tu, però, sostieni che lui ti abbia manipolata e che abbia minato la tua autostima. Che cosa te lo fa credere?

Un esempio banale. Mi diceva sempre che dovevo dimagrire. “Ma perché non vai in palestra? Non ti curi abbastanza. Hai il sedere e i fianchi grossi”. Anche a livello sessuale, quando gli piangevo davanti rideva e mi diceva “Ma non vedi che sei ridicola?”. Una volta, nel mezzo di un attacco di panico, mi ha lasciato in mezzo alla strada a piangere. Lo supplicavo di farmi scendere perché mi mancava l’aria e lui mi rispondeva “Erica ma la vuoi smettere? Devo andare a lavorare. Ma non vedi come ti sei ridotta?”. Tutte queste parole ce le ho ancora nella testa. Adesso mi hanno riferito che ha creato un gruppo Whatsapp per denigrarmi sui social. Sta andando a dire in giro che sono una pazza psicopatica quando io ho tutto il materiale necessario per dire la mia.

Dopo Temptation Island che cosa è accaduto tra voi?

Scrisse a uno dei miei amici – al quale si è attaccato per far sì che sapessi di lui anche quando lo bloccavo – e iniziò a mettere like ai miei video TikTok. Intanto, sapendo che lo avrebbe riferito a me, disse al mio amico che Temptation era stato solo un programma tv, che lui e Federica non stavano insieme e che il suo obiettivo era solo quello di creare hype e farsi un personaggio. Vedendo che non cedevo, pubblicò una foto su TikTok in cui scriveva “Non cercarmi tra i suoi contatti, cercami tra i suoi tatuaggi”. Io ho più di un tatuaggio dedicato a Stefano e in quel periodo stavo cominciando a frequentare una persona che lui conosce. Non so come abbia fatto ma è riuscito a sabotare anche quella conoscenza. Non so ancora cosa gli abbia detto, l’altro ragazzo non ha voluto dirmelo.

Il like di Stefano Tediosi a un video pubblicato da Erica il 6 ottobre

All’epoca dei like su TikTok, Stefano stava già frequentando Federica?

L’aveva fatta venire a Milano per creare hype ma mi aveva fatto sapere attraverso questo amico che era tutto finto. A fine ottobre, inoltre, lui si è presentato in un locale che sa benissimo essere l’unico che frequento nel weekend. Quando mi dissero che era lì, mi fiondai perché volevo vederlo e capire come si sarebbe comportato. Risultato? Mi ha fissata per tutta la sera.

Quando hai visto Stefano per l’ultima volta?

Quattro giorni fa. È entrato nel negozio per il quale lavoro e, con aria tranquilla, mi ha chiesto di dirgli chi avesse passato a Deianira Marzano (influencer ed esperta di gossip, ndr) le informazioni uscite a proposito della nostra storia. Quando gli ho risposto che non ero stata io e di tenermi fuori da questa storia, ha cambiato argomento ed è passato a chiedermi di me: voleva sapere come stavo e se lo avevo guardato a Temptation Island. Ha aggiunto che si tratta solo di televisione e che aveva seguito un copione. Poi ha allungato la mano per stringere forte la mia e se ne è andato. Pochi giorni dopo è entrato nella Casa.

Non ci sono stati altri contatti a parte questo?

Ho ricevuto una chiamata da parte dell’amico che abbiamo in comune che mi ha detto di fermarmi perché altrimenti mi avrebbe denunciata. Inoltre, qualche giorno fa sono stata a mangiare in una pizzeria e nello stesso locale c’era sua madre. Mi ha chiesto se fossi in cerca di visibilità e quando le ho detto che ero sorpresa di sentire certe cose da lei proprio che era sempre stata dalla mia parte, mi ha risposto che Stefano è pur sempre suo figlio e che se non fossi rimasta in silenzio sarebbe andata a parlare con i miei genitori.

Una foto di coppia di Erica e Stefano

Che cosa pensi oggi di Stefano?

Che non ha tatto. Lo ha dimostrato ieri sera ridendo in faccia a quel povero ragazzo di Alfonso che sta soffrendo.

Credi ai suoi sentimenti per Federica?

Credo sia riuscito a intortarla contando sul fatto che ha 20 anni. Le avrà fatto provare emozioni nuove, magari avranno fatto del gran sesso e lui le avrà fatto credere che si sarebbero costruiti il loro impero se lei non fosse tornata con Alfonso. Me ne accorgo da come la guarda.

E come la guarda?

Come se fosse un gioco e mi dispiace che si sia lasciata manipolare. Vorrei davvero salvarla.