Grande Fratello 2024/2025: i nomi dei concorrenti nel cast e cosa fanno nella vita

da sinistra: Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Clayton Norcross

Lunedì 16 settembre, in prima serata su Canale 5, inizia il Grande Fratello 2024/25. Alla conduzione del reality Alfonso Signorini, affiancato in studio dell'opinionista Cesara Buonamici, che torna per la seconda volta. Il cast della Casa più spiata d'Italia è composto da concorrenti Vip e Nip, vale a dire persone che non appartengono al mondo dello spettacolo. Per il momento, sui canali ufficiali del programma , sono stati annunciati cinque nomi: Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere. Fanpage.it è in grado di anticipare anche la partecipazione di Iago Garcia, Clayton Norcross e Javier Martinez. Qui l'elenco dei concorrenti:

Luca Calvani

Luca Calvani

Luca Calvani, 50 anni, è un attore italiano. La sua carriera in tv è iniziata nel 2000 con la serie Distretto di Polizia e ha poi fatto parte dei cast di Carabinieri, Don Matteo, Un posto al sole, Tutti Pazzi per amore e, per pochi episodi, anche di Beautiful. Per quanto riguarda il cinema, è apparso in Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. È stato sposato dal 2000 al 2016 con la produttrice Francesca Arena e nel 2022 ha fatto coming out rendendo noto il legame con l’imprenditore Alessandro Franchini, suo compagno da circa 6 anni.

Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi, 38 anni, è una cantante di professione. Si è fatta conoscere dal pubblico nei primi anni Duemila come voce della band Gazosa. Dopo che il gruppo si sciolse, continuò a cantare come solista e prese parte a diverse competizioni musicali in Rai. Nel 2005 ha duettato al Festival di Sanremo con Marco Masini. Nel 2019 è stata concorrente di Tale e Quale Show, mentre dal 2020 al 2023 ospite del programma Oggi è un altro giorno.

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere

da sinistra: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere

Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo sono tre showgirl italiane. Si sono fatte conoscere dal pubblico grazie alla loro partecipazione al programma Non è la Rai dal 1991 al 1995, in onda su Canale 5. Ilaria Galassi ha iniziato la sua carriera come pon-pon girla a Domenica In e negli Anni Novanta ha partecipato a numerosi altri programmi di successo. Eleonora Cecere ha alle spalle un passato come attrice, che l'hanno portata a lavorare con nomi come Ettore Scola e Federico Fellini. Pamela Petrarolo infine ha esplorato anche il mondo della musica e della recitazione teatrale e, dopo un periodo di pausa, è pronta a tornare davanti ai riflettori.

Iago Garcia

Iago Garcia

Iago Garcia, 45 anni, è un attore spagnolo. In Italia è diventato noto per le partecipazioni alle soap opera Il Segreto nel ruolo di Don Olmo Mesia e Una vita nel ruolo di Justo Núñez. Nel 2016 ha anche partecipato a Ballando con le stelle, vincendo l’edizione in coppia con Samanta Togni. Successivamente, ha recitato nella serie Non dirlo al mio capo interpretando l'avvocato Diego Venturi. Fino al 2022, ha vissuto a Roma insieme alla compagna italiana Eleonora Puglia. Quando la loro relazione è terminata, è tornato a vivere in Spagna.

Clayton Norcross

Clayton Norcross

Clayton Norcross, 69 anni, è un attore americano diventato noto in tutto il mondo per il ruolo di di Thorne Forrester nella soap opera Beautiful. Ha inoltre preso parte alle riprese delle telenovelas argentine La donna del mistero e Milagros. Per quanto riguarda la televisione italiana, ha affiancato Sabina Guzzanti alla conduzione de La posta del cuore nel 1998. Nel 2005 è stato uno dei concorrenti del reality La fattoria. Più recentemente, nel 2022, ha fatto parte del salottino del preserale Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Nel 2019 ha divorziato dalla ex moglie Andrea Sulzbacher, sua ultima compagna ufficiale.

Javier Martinez

Javier Martinez

Javier Martinez è un pallavolista argentino noto per avere partecipato a Temptation Island nel 2019 come tentatore. Si avvicinò a Ilaria Teolis, all'epoca fidanzata con Massimo Colantoni. A distanza di quale mese, divenne uno dei corteggiatori di Sara Tozzi a Uomini e Donne, ma venne allontanato dal programma quando la redazione scoprì che aveva una storia parallela lontano dal programma. Dal 2022 gioca con la squadra di pallavolo Top Volley Cisterna in Superlega.