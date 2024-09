La vita privata di Luca Calvani: la storia con Francesca Arena e l’amore per il compagno Alessandro

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Luca Calvani, attore italiano noto per i suoi ruoli in fiction di successo come Carabinieri, Don Matteo, Un posto al sole e Tutti pazzi per amore, è stato scelto tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Classe '74, originario di Prato, è un volto noto al piccolo schermo anche per le sue partecipazioni in diversi programmi televisivi. Ha vinto la quarta edizione dell'Isola dei Famosi e lo scorso anno è stato giudice di Cortesie per gli ospiti. Da diversi anni è legato sentimentalmente a Alessandro Franchini, imprenditore e suo socio in affari, ed è papà di Bianca, figlia nata dalla passata relazione con Francesca Arena.

La relazione con Francesca Arena e la nascita della figlia

Luca Calvani è stato legato a lungo alla produttrice Francesca Arena e dalla loro unione, nel 2009, è nata Bianca. In un'intervista a Vanity Fair, l'attore raccontò di colei che allora chiamava "moglie" nonostante non si fossero mai sposati. "Ho la fortuna di essermi messo con la mia migliore amica fin da ragazzo" spiegò. Nel 2017, in occasione del compleanno di lei, Luca Calvani condivise pubblicamente il suo amore per la madre di sua figlia: "Buon compleanno bellissima signora. È un privilegio vederti crescere ed evolvere con quella scintilla che hai per la vita. Grazie per il continuo viaggio che abbiamo condiviso per 26 anni… donna, madre, compagna… Sei la mia migliore amica, il mio cuore".

Il coming out di Luca Calvani e l’amore per il compagno Alessandro

Non è chiaro quando sia avvenuta la separazione da Francesca Arena, ma Luca Calvani nel 2022 ha presentato il suo nuovo amore, Alessandro Franchini. Con un post social ha fatto coming out presentando l'imprenditore e suo socio in affari la cui storia era iniziata sei anni prima. "Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi", scrisse a corredo di una foto accanto al compagno. Insieme hanno aperto un'attività, un rifugio toscano. "Ci siamo conosciuti al mare, su un prato a fare ginnastica esattamente 8 anni fa" ha raccontato Alessandro Franchini in un post Instagram lo scorso giugno.

