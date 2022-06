Il coming out di Luca Calvani e la foto con Alessandro: “Il tempo si ferma e vedo solo luce, noi” L’attore, volto del programma Real Time Cortesie per gli ospiti, è uscito allo scoperto con il suo compagno Alessandro Franchini, imprenditore con il quale gestisce un’agriturismo a Camaiore, nel cuore della Toscana.

A cura di Giulia Turco

Luca Calvani esce allo scoperto con il suo compagno. L’attore e conduttore, che tra le esperienze in tv vinse anche un’edizione dell’Isola dei Famosi, ha fatto coming out sui social, postando un tenero scatto di coppia insieme ad Alessandro Franchini, compagno e socio in affari. Insieme, si godono la pace e il relax in un agriturismo sotto il sole della Toscana e in compagnia del loro cucciolo a quattro zampe.

Chi è Alessandro Franchini compagno di Luca Calvani

“Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, scrive Calvani a corredo di una serie di scatti che non lasciano spazio a dubbi sul suo stato sentimentale. L’attore è fidanzato con Alessandro da diverso tempo, a giudicare dall’indicazione lasciata tra gli hashtag, che parla di 2196 giorni insieme. Dunque parliamo all’incirca di sei anni. La loro piccola famiglia insomma è solida e felice, ma l’attore ha aspettato diverso tempo prima di condividere la sua gioia con i fan. La sua dolce metà si chiama Alessandro Franchini ed è l'imprenditore con il quale Calvani ha deciso di aprire un’attività. Insieme infatti gestiscono il delizioso rifugio toscano che fa da cornice ai loro scatti di felicità. La struttura in questione si trova nel cuore della provincia di Lucca, a Camaiore, dove la coppia si è trasferita per dedicarsi in tutto e per tutto alla natura e ai loro ospiti.

La carriera di Luca Calvani

Dopo l’addio di Diego Thomas, Luca Calvani ha preso il suo posto nel ruolo di giudice esperto di bonton di Cortesie per gli ospiti, lo show di real Time nel quale affianca Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Già volto noto alla tv, Calvani ha recitato in Distretto di Polizia, Un posto al sole, Don Matteo e preso parte a fiction internazionali come Beautiful e Sex and The City. E stato persino corteggiatore di Uomini e Donne nel 2004 e ha vinto l’Isola deiFamosi due anni dopo, nell’edizione di Sara Tommasi.