Rebel Wilson fa coming out, la nuova compagna è Ramona Agruma Con una foto pubblicata su Instagram, l’attrice Rebel Wilson ha fatto coming out. “Pensavo di cercare un principe Disney e invece avevo bisogno di una principessa”, ha scritto pubblicando una foto della compagna Ramona Agruma.

A cura di Stefania Rocco

Con una foto pubblicata su Instagram, Rebel Wilson ha fatto coming out. Approfittando del Pride Month, l’attrice ha deciso di uscire allo scoperto al fianco della fidanzata Ramona Agruma. Fondatrice del marchio di moda sostenibile Lemon Ve Limon, l’imprenditrice ha conquistato il cuore della star di Cheerleader per Sempre e Pitch Perfect. “Pensavo di cercare un principe Disney, ma forse ciò di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney”, ha scritto Wilson nella didascalia della prima foto di coppia pubblicata con Ramona. A concludere la frase è stato l’hashtag #loveislove, stendardo delle coppie arcobaleno di tutto il mondo.

Come si sono innamorate Rebel Wilson e Ramona Agruma

Solo un mese fa, l’attrice aveva fatto sapere di essersi innamorata. “Sono in una relazione”, aveva raccontato in un’intervista rilasciata senza svelare l’identità della persona amata, “È stato un incontro organizzato da un amico. Ci conosceva entrambi da almeno cinque anni e ci ha detto: ‘Penso che voi due potreste andare molto d'accordo'. E così è stato. Abbiamo parlato al telefono per settimane prima di incontrarci. E quello è stato davvero un ottimo modo per conoscerci. È stato un po’ alla vecchia maniera, molto romantico”. Una fonte anonima ha riferito a People che l’attrice non sarebbe mai stata tanto felice come in questo momento.

Il successo di Rebel Wilson

Attrice australiana di 42 anni, Rebel Wilson è diventata popolare nel 2011 con il film Le amiche della sposa, per poi approdare nella trilogia Pitch Perfect nel ruolo di Ciccia Amy. Confinata in ruoli tagliati per mettere in risalto la sua fisicità, l'attrice ha dato una svolta alla sua carriera diventando una sostenitrice del fitness e della corretta alimentazione, filosofia che le ha consentito di perdere 35 chili in 2 anni.