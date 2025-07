Mirko Brunetti ha diffidato Perla Vatiero prima dell’uscita del suo libro: “Vuole tutelarsi, proteggo verità scomode”

L’ex protagonista di Temptation Island e vincitrice di un’edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, ha annunciato di essere stata diffidata dall’ex compagno Mirko Brunetti. Il giovane avrebbe fatto partire la diffida poco dopo l’annuncio relativo al libro di Perla, una sorta di diario in cui l’influencer racconterà ciò che finora ha tenuto per sé. È stata la stessa Perla, tramite una Instagram story, a confermare di aver ricevuto l’atto legale, volto a impedirle di fare riferimenti alla loro lunga storia d’amore.

“Sono appena tornata dalla cena e sento il bisogno di prendermi un momento. Un momento per parlare, con lucidità e cuore aperto, di una notizia che da qualche ora sta circolando: ho ricevuto una diffida da parte del mio ex compagno. Sì, è vero. E proprio perché è vero, sento il dovere, verso me stessa prima di tutto, di fare chiarezza”, ha raccontato Perla in una Instagram story, entrando poi nei dettagli:

La diffida è arrivata poco dopo l’annuncio del mio diario. Un atto probabilmente volto a tutelare la sua immagine, la sua persona. Ma chi mi conosce davvero sa che non ho mai avuto intenzione di ferire, screditare o esporre nessuno. Nemmeno nei giorni più bui, nei momenti di maggiore delusione. Ho scelto il silenzio anche quando gridare sarebbe stato più facile. Perché, nonostante tutto, io la nostra storia l’ho rispettata. L’ho protetta anche quando mi faceva male . Ho custodito ricordi, emozioni, verità scomode – e l’ho fatto per amore, o forse solo per dignità. E oggi quella rabbia che mi ha attraversato non mi appartiene più. L’ho lasciata andare. Il mio augurio per lui è sincero: che possa essere felice, trovare stabilità, sentirsi amato. E se ha accanto qualcuno che riesce a donargli tutto questo, ne sono grata”.

Perla ha chiarito che l’ex compagno non sarà il protagonista assoluto del libro. Non si tratterà di un racconto alla Giulia De Lellis – che nel suo libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza) ha raccontato nei dettagli la fine della relazione con Andrea Damante e i tradimenti subiti – ma di una narrazione focalizzata su se stessa:

Ma permettetemi di essere chiara su un punto: io non nomino più nessuno da tempo. Né lui, né la sua famiglia. Chi mi è caro – amici, persone che mi sostengono, la mia famiglia – continua invece a essere coinvolto, a volte addirittura strumentalizzato, da chi non ha il coraggio di lasciar andare. Questo gesto legale è stato per me una nuova ferita. Inaspettata, sì, ma non mi ha spezzata. Al contrario, mi ha ricordato quanto è importante difendere il proprio spazio, il proprio percorso, la propria voce. Perché il diario che sta per uscire non è una vendetta. È una rinascita. E in quelle pagine non c’è spazio per rancori o recriminazioni. Lui non è il protagonista, né il coprotagonista. È una presenza di passaggio. Una comparsa.

Perché il centro del mio racconto sono io: le mie battaglie, i miei sogni, le mie fragilità e la mia voglia di rinascere. Ed è a me stessa che voglio restare fedele. Alle persone che mi amano, che mi rispettano. Alla mia famiglia, che continua a insegnarmi con l’esempio cosa vuol dire restare integri, anche quando sarebbe più facile cedere. Sto costruendo qualcosa di bello, passo dopo passo. E lo sto facendo con il cuore pieno di gratitudine. Per tutto ciò che è stato. Per tutto ciò che verrà.