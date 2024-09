Signorini sull’esclusione di Lino Giuliano dal GF: “Ha offeso la comunità gay e va contro la nostra linea”

video suggerito

Nella prima puntata del Grande Fratello in onda lunedì 16 settembre hanno fatto il loro ingresso nella Casa i nuovi concorrenti. Dopo l'arrivo delle ragazze di Non è la Rai, Alfonso Signorini si è ritagliato un piccolo momento per fare chiarezza su quanto accaduto con Lino Giuliano e sulla decisione di eliminarlo dal cast di quest'edizione.

Le parole di Alfonso Signorini sul caso di Lino Giuliano

Dopo aver scherzato con Cesara Buonamici, Alfonso Signorini si è preso un momento per fare chiarezza su quanto accaduto con Lino Giuliano. Con l'espressione seria ha annunciato la decisione presa dal programma:

Voi sapete amici che questa sera sarebbe entrare un concorrente, Lino Giuliano. Qualche giorno fa, però, ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo. Si è scusato e ha mostrato rammarico sincero ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Va contro la mia linea, quella di Mediaset, di Endemol e per questo motivo non entrerà.

Anche Cesara Buonamici si è detta d'accordo con questa decisione e ha aggiunto: "Quel commento era proprio inappropriato".

Il caso del commento omofobo di Lino Giuliano

Tra i commenti al post che aveva ufficializzato la partecipazione di Lino Giuliano al Grande Fratello c'era anche quello di Enzo Bambolina. Il tiktoker napoletano, aveva fatto riferimento a una presunta frequentazione passata tra lui e l'ex di Temptation Island. Quest'allusione, però, aveva scatenato una dura reazione in Lino che aveva risposto insultando il tiktoker con frasi omofobe e prendendolo in giro per il suo aspetto fisico. Poco dopo si era scusato: "Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità". Nonostante le scuse la produzione ha scelto di escluderlo dalla nuova edizione del programma.