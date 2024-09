video suggerito

Enzo Bambolina replica a Beatrice Luzzi: “Non ho provocato il commento omofobo di Lino Giuliano” Ospite a Verissimo, Beatrice Luzzi dice la sua sul commento omofobo di Lino Giuliano diretto a Enzo Bambolina. Il tiktoker campano replica all’ex gieffina: “Passare per quello che l’ha provocato e meritevole di tale offesa mi tange profondamente quando poi a dichiarare ciò è una come la signora Beatrice Luzzi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Lino Giuliano aveva pubblicato un commento omofobo diretto a Enzo Bambolina. L'ex protagonista di Temptation Island aveva definito "ricch*** di mer***" il tiktoker campano, colpevole di aver alluso ad una conoscenza tra loro: "Racconta anche che sei stato con me". Dopo i fatti si era paventata l'ipotesi di escludere Giuliano dal GF e a Fanpage.it Bambolina si era detto preoccupato di un'eventualità del genere: "Non mi auguro annullino la sua partecipazione. Mi dispiacerebbe se saltasse tutto". Sul caso Lino Giuliano è intervenuta anche Beatrice Luzzi dal salotto di Verissimo: "Credo che faccia parte del suo personaggio quel commento". Poco dopo sui social è arrivata la replica di Enzo Bambolina: "Passare per quello che l'ha provocato e meritevole di tale offesa mi tange profondamente quando poi a dichiarare ciò è una come la signora Beatrice Luzzi".

Le parole di Beatrice Luzzi sul caso Lino Giuliano

Nel corso della puntata di Verissimo in onda sabato 14 settembre, Silvia Toffanin chiede a Beatrice Luzzi (prossima opinionista al Grande Fratello al fianco di Cesara Buonamici) un parere sulla vicenda del commento omofobo di Lino Giuliano. "Lunedì scopriremo se entrerà o no" spiega la conduttrice. "Ah c'è il rischio che non entri? Io non so mai niente" risponde Luzzi, aggiungendo:

Credo che faccia parte del suo personaggio quel commento nel momento in cui si è scelto credo che ci si aspettasse commenti del genere. Devo dirti la verità se è quello che ho letto io è chi gli ha scritto che è andato un po' sopra le righe. Perché gli ha scritto ‘Ah, non ti dimenticare di dire che sei venuto con me'. È una cosa abbastanza forte da dire, una mancanza di privacy qualora fosse vero e diffamazione qualora non lo fosse. Certo il suo commento è stato all'altezza della sua domanda. Però bisogna anche contestualizzare. Era gravissimo ma il Grande Fratello serve anche a discutere di queste cose, a farne una discussione sociale.

La replica di Enzo Bambolina a Beatrice Luzzi

Enzo Bambolina nel replicare alle affermazioni dell'ex gieffina ha condiviso l'estratto della puntata di Verissimo, portando l'attenzione al passaggio in cui Beatrice Luzzi dice: "Devo dirti la verità, se è quello che ho letto io, è chi gli ha scritto che secondo me è andato un po' sopra le righe…". Il tiktoker campano si difende così:

Ribadisco di nuovo, che il mio personaggio lo conoscono tutti incluso Lino. ‘Non dimenticare di dire anche che sei stato con me' seguito da un emoticon con il sorrisino è un commento dal quale si evince una palese ironia. Non ho diffamato nessuno e non ho voluto lasciar intendere nulla anche perché io e Lino nel privato siamo usciti svariate volte. Vuoi per mangiare una pizza o vuoi per un caffè. Quindi sapeva benissimo chi fossi e come agisco e in tutta sincerità ci sarebbero stati altri milioni di modi per rispondere e non mi sarei aspettato che rispondesse evidenziando un grave messaggio omofobo. Addirittura passare per quello che l'ha provocato e meritevole di tale offesa mi tange profondamente quando poi a dichiarare ciò è una come la signora Beatrice Luzzi. Io credo che ancora oggi Lino non abbia compreso la gravità del tutto anche perché non mi sono arrivate nemmeno le scuse. Molto grave!