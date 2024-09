video suggerito

Beatrice Luzzi: "Cesara Buonamici una grande signora. Il commento omofobo di Lino Giuliano? Gravissimo"

A cura di Elisabetta Murina

Beatrice Luzzi è stata ospite di Verissimo nella puntata del 14 settembre. L'ex concorrente del GF, a partire da lunedì 16 settembre, sarà opinionista del reality al fianco di Cesara Buonamici e del conduttore Alfonso Signorini. Nello studio di Silvia Toffanin, ha raccontato gli ultimi mesi della sua vita e l'emozione per la nuova esperienza lavorativa.

Beatrice Luzzi pronta al ruolo da opinionista

"È un grande onore, sono grata", ha commentato Luzzi riguardo al ruolo da opinionista che le è stato offerto per la prossima edizione del GF. A tal proposito, ha raccontato a Silvia Toffanin l'emozione di iniziare e la felicità di lavorare al fianco di Cesara Buonamici:

Cercherò di essere meno coinvolta emotivamente, quindi di avere un giudizio più distaccato e leggero. Con Cesara non vedo l'ora di lavorare, è una grande signora. Sono sicura che troveremo una frequenza ironica su cui riuscire a giocare. Ne vedremo delle belle.

Alcuni membri del cast sono già stati annunciati e tra questi c'è anche Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island, la cui partecipazione potrebbe essere a rischio per via di un commento omofobo sui social. "Non so niente. Credo che quel commento faccia parte del suo personaggio, credo che ci si aspettasse commenti del genere. Anche chi gli ha scritto è andato fuori le righe. Le sue parole sono gravissime, ma il GF serve anche a creare una discussione su queste tematiche".

I mesi dopo la fine del GF e i rapporti con gli ex concorrenti

Dopo la fine del GF lo scorso aprile, Luzzi ha affrontato alcuni mesi difficili prima di riuscire a riprendere totalmente il controllo della sua vita. Mesi che ha definiti come una sorta di ‘rehab', passati un po' al telefono e un po' a recuperare la produttività:

Una volta uscita mi sono immersa nel mio telefonino per capire tutto, chi sono stata io e chi erano stati gli altri, il fenomeno dei fandom. I miei figli sono stati tanto pazienti, solo qualche volta mi hanno fatto delle battute. Ci ho messo due mesi a uscire da quelle dinamiche, poi altri 2 a riprendere la produttività, è stato come un rehab.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, ha ammesso di essere rimasta in contatto solamente con Stefano, Fiordaliso e Giuseppe Garibaldi. Con quest'ultimo in particolare: "Ci siamo sentiti quotidianamente, abbiamo fatto questa rehab insieme".

Beatrice Luzzi, l'amore e la famiglia

Dopo aver perso il padre qualche mese fa, Luzzi fa sapere che la mamma sta attraversando alcuni problemi di salute: "Non sta bene, sia per la perdita di mio padre che per alcune patologie. Lei non vuole pesare, ma comincia ad aver bisogno di cure continue e ringrazio mia sorella che si dà molto da fare".