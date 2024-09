Commento omofobo di Lino Giuliano prima del Grande Fratello, poi le scuse. A rischio l’ingresso?

Un commento omofobo pubblicato su Instagram potrebbe mettere in difficoltà Lino Giuliano a pochi giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello. L’ex protagonista di Temptation Island ha insultato il noto tiktoker napoletano Enzo Bambolina, reagendo in maniera eccessiva a uno scherzo ricevuto poco prima. Teatro dello scontro è stato addirittura il profilo Instagram del reality show, lo stesso frequentato da chi lavora dietro le quinte del programma e seguito dal conduttore Alfonso Signorini.

Sotto il post che ha ufficializzato la partecipazione di Lino al GF, Bambolina – tiktoker napoletano famoso anche per la partecipazione al Grande Fratello napoletanopartecipazione al Grande Fratello napoletano – aveva scherzosamente fatto riferimento a una loro passata relazione. Uno scherzo chiaramente, che si rifaceva unicamente alla fama da latin lover guadagnata da Lino a Temptation Island. Ma Lino ha reagito male e facendo riferimento all’omosessualità del tiktoker, ha insultato il tiktoker sul genere e sul suo aspetto fisico: “Ti piacerebbe essere stato con me. Ma sembri l’omino della Michelin. Se fai un trapianto di capelli sei più credibile”. Quindi, in maniera ancora più aggressiva, ha aggiunto: “Ricch*** di me***! Pettegolo! Hai perso la testa? Domani vado a denunciarti!”. Frasi gravi che Giuliano ha cancellato pochi minuti dopo ma i cui screen erano già finiti sui social.

Lino Giuliano successivamente si è scusato su Instagram:

Vorrei chiarire riguardo alle voci che stanno circolando sul fatto che io sia omofobo. Ho molti amici gay e li considero persone squisite, ma ancor prima di essere gay, per me è fondamentale essere delle belle persone. lo giudico le persone per quello che sono, non per il loro orientamento. Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità. In questa situazione è stato tirato in ballo anche mio padre, una persona che lui non conosce nemmeno lontanamente, e non accetto che la mia famiglia venga messa in mezzo. Nessuno si deve permettere di toccare ciò che riguarda la mia famiglia. Ho amici gay che vengono a casa mia e sono fidanzati e non ho mai offeso nessuno. Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. lo sono con voi, sempre. Chi mi conosce sa che scherzo in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessun gay.