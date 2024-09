video suggerito

Alfonso Signorini e Cesara Buonamici sul GF: “Cast forte e Luzzi opinionista qualificata, ci divertiremo” Il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici commentano alcuni aspetti della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza il prossimo lunedì 16 settembre 2024 su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, in onda lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5. Al timone del programma c'è Alfonso Signorini che avrà al suo fianco Cesara Buonamici come opinionista. I due si raccontano sul settimanale Chi.

Cesare Buonamici e Alfonso Signorini, la carriera nel giornalismo

Sia Cesara Buonamici che Alfonso Signorini si sono approcciati in giovane età al giornalismo. "La mia famiglia era per il posto fisso alla Checco Zalone, la loro massima aspirazione era che diventassi impiegato di banca alla Cariplo, dove avevano il conto – racconta Signorini – Quando abbandonai l'insegnamento per diventare praticante giornalista i miei genitori ci fecero una malattia, non amavano i giornalisti e facevano molto bene". Cesara Buonamici andò al provino per Tele Libera Firenze di nascosto e quando i suoi genitori lo scoprirono, si illusero che fosse solo uno sfizio giovanile.

Cesara Buonamici e Alfonso Signorini su Beatrice Luzzi opinionista: "È qualificata, conosce bene le dinamiche del programma"

Qualche giorno fa era trapelata la notizia di Beatrice Luzzi come opinionista al Grande Fratello. "Mi sembra più che qualificata per esprimere opinioni visto che, da insider, conosce assai bene le dinamiche della Casa" commenta Alfonso Signorini. "Immagino che possa dare un bel contributo nel comprendere i concorrenti perché lei stessa lo è stata. Possiamo divertirci tutti molto" concorda Cesara Buonamici. Il conduttore si chiede se la giornalista del Tg5 abbia mai avuto timore di essere etichettata o di mettere in gioco la sua credibilità partecipando al Gf. Buonamici rivela che inizialmente temeva che il suo bagaglio professionale non fosse adeguato al programma ma che con il tempo "questo ruolo, per diverse ragioni molto impegnativo e importante, mi ha procurato piacere e divertimento".

"L'obiettivo di quest'anno è leggerezza e divertimento"

Tra i nomi dei nuovi concorrenti di quest'anno Lino Giuliano, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta. "È un gruppo bello ricco, dove la bellezza è un fattore dominante sia per le donne sia per gli uomini, compresi quelli non giovanissimi – sostiene Buonamici – Ci sono persone con un passato di grande notorietà. E altre più giovani con maggiore o minore esperienza, ma già con buoni curricula, che vedono nel Gf la possibilità di allargare i rispettivi orizzonti". Alfonso Signorini chiarisce di non essere solo lui a scegliere il cast della trasmissione (definito quest'anno come "molto forte") e che l'obiettivo della nuova stagione è "far rivivere quel clima di leggerezza e divertimento che si respirava nelle mie prime edizioni con Zorzi, la Orlando, la de Blanck, Malgioglio, la Ricciardelli e la Selassiè, senza i toni tensivi e cupi che, a volte, si sono respirati nelle ultime edizioni".