Al Grande Fratello potrebbe esserci un colpo di scena: “Beatrice Luzzi opinionista, la reazione di Cesara Buonamici”

Lunedì 16 settembre andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello 18. Dunque, mancano una manciata di giorni alla partenza della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Fervono i preparativi, mentre i profili social ufficiali del programma stanno annunciando i nomi dei concorrenti, in verità già trapelati da tempo. Ma potrebbe esserci una novità all'orizzonte. In studio potrebbe tornare Beatrice Luzzi, stavolta nel ruolo di opinionista.

Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello: l'indiscrezione sull'ex gieffina

Beatrice Luzzi ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello, guadagnandosi un esercito di fan. In tantissimi l'hanno sostenuta con affetto e hanno continuato a seguirla anche una volta finita l'esperienza nel reality. Da tempo i suoi fan chiedono che venga inclusa nel cast del Grande Fratello, ma stavolta nel ruolo di opinionista. Secondo quanto riporta TvBlog, l'ipotesi potrebbe rivelarsi più concreta del previsto. Già confermata Cesara Buonamici sulla poltroncina che affianca il conduttore Alfonso Signorini, ma gli autori starebbero pensando di tornare ad avere in studio due opinionisti come accaduto nelle edizioni passate.

La presunta reazione di Cesara Buonamici

Su TvBlog si legge: "A proposito del cast tecnico del programma una novità emersa nelle ultime ore. […] Nella nuova edizione del programma si tornerebbe ad una coppia di opinionisti. Insieme alla confermata Cesara Buonamici sarebbe in arrivo come opinionista Beatrice Luzzi". Nell'indiscrezione si parla anche della presunta reazione di Buonamici: "Pare non sia al settimo cielo dopo aver saputo di questa eventualità". Non resta che attendere i prossimi giorni, quando il Grande Fratello scoprirà tutte le sue carte. Solo allora scopriremo se questa indiscrezione sarà confermata.