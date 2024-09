video suggerito

Cesara Buonamici conferma Beatrice Luzzi opinionista al GF: “Nessuno meglio di lei può raccontarlo” Cesara Buonamici conferma a Verissimo la presenza di Beatrice Luzzi in veste di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello. La giornalista, poi, si apre al ricordo di sua madre Rosa, scomparsa a giugno e racconta anche l’amore col marito Joshua Kalman. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite della prima puntata dopo la pausa estiva di Verissimo è stata Cesara Buonamici. La giornalista si prepara alla prossima edizione del Grande Fratello, di cui sarà nuovamente opinionista, annunciando anche una grande novità di cui si vociferava da qualche settimana, ovvero la presenza di qualcuno ad affiancarla. Non sono mancati, poi, momenti più introspettivi, dedicati ai ricordi: dal legame con sua madre a quello con suo marito Joshua.

Cesara Buonamici conferma la presenza di Beatrice Luzzi

La prossima edizione del Grande Fratello andrà in onda a partire da lunedì 16 settembre, con un cast ricco di personaggi pronti a mettersi i gioco, e con loro si prepara anche Cesara Buonamici che a questo proposito commenta la sua passata esperienza: "Mi sono molto divertita con Alfonso, è spiritoso, quando poi sono entrata nel meccanismo me lo sono goduto ancora di più". La novità, però, sta nel fatto che in questa nuova edizione ad affiancarla ci sarà una ex concorrente, amatissima dal pubblico, ovvero Beatrice Luzzi:

È una buona idea, perché lei ha vissuto intensamente la casa e può davvero raccontare e spiegare cosa succede nella testa degli inquilini, che non è così normale, soprattutto quando dura settimane e mesi, chi meglio di lei può raccontarci cosa succede nella mente degli inquilini del Grande Fratello, è stata la vincitrice morale della scorsa edizione, mi aspetto che ci sveli, che avrà il tempo per dirci cosa succede tra quelle mura.

Cesara Buonamici ricorda la madre Rosa

Lo scorso 27 giugno, la giornalista Mediaset ha dovuto affrontare un momento davvero difficile: la scomparsa di sua madre Rosa, che il prossimo 29 settembre avrebbe compiuto 95 anni. Buonamici la racconta sull'orlo della commozione:

La ricordo come una forza, mia madre è stata una donna forte, intelligente, ha dato l’esempio prima di ogni altra cosa, più delle prediche l’esempio, è un pilastro fondamenta per avere fiducia, affrontare la vita con la fiducia di raggiungere obiettivi. Le sono sempre stata molto grata, era una donna molto divertente, con la battuta pronta.

La giornalista, poi, su richiesta di Silvia Toffanin, racconta anche il momento in cui è accorsa al capezzale di sua madre, durante la notte:

È stata molto serena, a casa, molto coccolata, amata, ha sorriso fino all’ultimo, si è spenta in un modo molto sereno, questo è un grande conforto per me. Sono stata avvertita che qualcosa non andava e alle 4 di mattina sono partita da Roma con mio marito, ma siamo arrivati che lei non c’era più, da poco. Sento quello che mi dice.

L'amore con il marito Joshua Kalman

Infine, non poteva mancare anche un racconto più intimo, relativo alla sua storia d'amore con il marito Joshua Kalman, da 27 anni al suo fianco: "Mi ha corteggiata tanto, con lui ho conosciuto una cosa che non avevo provato prima, il colpo di fulmine". La loro storia è iniziata per caso, al matrimonio di un'amica comune:

Ci siamo conosciuti al matrimonio di una mia collega, anche sua amica. Non ci siamo più lasciati. Per tre anni siamo andati avanti e indietro, Roma-Tel Aviv, lui mi ha fatto un grande regalo, è stato lui a tornare in Italia, ha ricominciato una vita lavorativa diversa.

Il loro di matrimonio, invece, è arrivato dopo 25 anni insieme ed è stata una scelta fatta dopo un periodo particolarmente difficile per la giornalista, che aveva da poco superato la sua lotta contro il cancro: "È stato un ricominciare, un guardare al futuro, è stato bello. Oggi sto bene, sono tranquilla".