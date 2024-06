video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Lutto per Cesara Buonamici: è morta la mamma Rosa. Aveva 94 anni. Fanpage.it lo apprende da fonti vicine a Mediaset. Il direttore del TG5 Clemente Mimun ha pubblicato su X un messaggio: "Un abbraccio forte a Cesara", accompagnato da una foto dove la giornalista si trova con la mamma e altre persone.

Cesara Buonamici e il rapporto con la mamma Rosa: "È una roccia"

Nel 2021, ospite di Verissimo, la giornalista del TG5 ed ex opinionista del Grande Fratello aveva parlato dello stretto rapporto con la mamma Rosa, che quel settembre aveva compiuto 92 anni. "È una roccia, con quell'aria ancora un po' birichina. È molto spiritosa, fa delle gran battute, anche belle secche", aveva raccontato Buonamici a Silvia Toffanin. "È un comandante nato, ha sempre tenuto d'occhio me e mio fratello. Siamo cresciuti mangiando pane e olio, le cose dell'orto, ha sempre avuto una grande attenzione all'alimentazione", aveva poi aggiunto. Nonostante l'età, la giornalista ha raccontato che la mamma tiene sempre sotto controllo la situazione e ogni tanto scherzosamente la rimprovera anche: "Ha sempre il polso della situazione, ha una tempra straordinaria. In televisione mi rimprovera se sono pettinata male o non vestite come lei pensa. Ha sempre qualcosa da dire".