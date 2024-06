video suggerito

La vita privata di Roberta Capua: la storia con Rosolino, i matrimoni e la rottura con Stefano Cassoli La vita privata di Roberta Capua: dalla relazione con Massimiliano Rosolino ai matrimoni naufragati con Giorgio Restelli e Stefano Cassoli. Dall'amore con l'imprenditore bolognese, nel 2008, è nato il figlio Leonardo.

A cura di Gaia Martino

Roberta Capua ha raccontato di recente del delicato periodo che sta attraversando. La celebre conduttrice televisiva, Miss Italia 1986, si è separata da pochi mesi dal marito Stefano Cassoli che ha deciso di ‘lasciarla sola', come lei stessa ha dichiarato, dopo la perdita dei genitori. Mamma di Leonardo, nato dal matrimonio con l'imprenditore bolognese, prima di incontrare lui era stata sposata con Giorgio Restelli, storico dirigente Mediaset delle risorse artistiche, e fidanzata con Massimiliano Rosolino.

La relazione con Massimiliano Rosolino

Roberta Capua con Massimiliano Rosolino

Dal 2003 al 2005 Roberta Capua è stata la compagna di Massimiliano Rosolino. Lui a Fanpage.it raccontò della loro relazione: "Una bellissima storia, che mi ha insegnato un sacco di cosa, una che forse non mai raccontato: mi ha insegnato proprio come tenere la casa, mi ha contagiato con i suoi copri del copri-cuscino; piatto, sottopiatto, sottopiatto del sottopiatto… grazie Roberta". Ad oggi, infatti, conservano un ottimo rapporto: "Ci salutiamo con affetto, non ci siamo lasciati in maniera brusca", le parole di lei nel 2021 in un'intervista a DiPiù.

Il primo matrimonio con Giorgio Restelli

Dopo Massimiliano Rosolino, Roberta Capua è stata legata sentimentalmente a Giorgio Restelli, storico dirigente Mediaset delle risorse artistiche. Sulla loro relazione sono sempre stati estremamente riservati, non circolano foto, infatti, del loro matrimonio che non sarebbe durato a lungo. Al settimanale Chi, la conduttrice raccontò di aver vissuto la rottura come un fallimento: "In quel momento l’ho vissuto così, poi, voltando pagina, sono rinata".

Il matrimonio con Stefano Cassoli e la nascita del figlio Leonardo

Non si hanno molte informazioni su Stefano Cassoli, l'uomo che Roberta Capua ha sposato nel 2011 a Bologna e dal quale si è separata di recente. Di origini bolognesi, è un imprenditore immobiliare. Si conobbero nel 2006 e due anni dopo, nel 2008, è nato Leonardo, frutto del loro amore.

Roberta Capua e Stefano Cassoli

L’annuncio della separazione

Dopo 18 anni insieme e 13 di matrimonio, sarebbe stato lui a prendere la decisione di separarsi. A Verissimo lo scorso gennaio la conduttrice, in lutto per la perdita dei genitori, ha raccontato: "Avrei avuto bisogno di una spalla su cui piangere, e invece mi sono trovata da sola. La famiglia è sempre stata una priorità, al centro di tutto. Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire i progressi di Leonardo insieme. Pensavo che sarebbero state gioie condivise e così non sarà. A un certo punto ti rendi conto che le priorità non sono più le stesse, i valori sono diversi. Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare".