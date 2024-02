Roberta Capua sulla separazione da Stefano Cassoli: “Ho cercato di tenere duro per mio figlio” Roberta Capua sarà ospite di Storie di donne al bivio sabato 17 febbraio, dalle 14 su Rai2. L’ANSA fornisce un’anticipazione dell’intervista nella quale la conduttrice parlerà della fine del suo matrimonio: “Sognavo di invecchiare con Stefano Cassoli, ma non è stato possibile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Roberta Capua nella prossima puntata di ‘Storie di donne al bivio‘, programma condotto da Monica Setta in programma per sabato 17 febbraio su Rai2, dalle ore 14, parlerà della fine del matrimonio con Stefano Cassoli. La storia d'amore si è conclusa dopo la morte dei suoi genitori e la conduttrice a Verissimo già raccontò qualcosa al riguardo: svelò di "essersi ritrovata da sola" nel momento in cui aveva bisogno "di una spalla su cui piangere". "Vado avanti per mio figlio", Leonardo, oggi 16enne, aggiunse. Ospite di Monica Setta, stando alle anticipazioni fornite dall'ANSA, confesserà: "Sognavo di invecchiare con lui, è stato impossibile".

Le anticipazioni dell'intervista di Roberta Capua a Storie di donne al bivio

A Storie di donne al bivio, Roberta Capua parlerà della fine del suo matrimonio arrivata in un momento delicato della sua vita. "Mi sono separata consensualmente nel novembre scorso dopo un anno orribile in cui ho perso entrambi i genitori. Mi lascio alle spalle un vissuto doloroso e adesso penso al futuro solo accanto a mio figlio Leonardo" ha dichiarato, stando alle anticipazioni dell'ANSA. Poi ha continuato:

Ho cercato di tenere duro per il suo bene salvando l'unità della mia famiglia, ma non è stato possibile. Stefano, il mio ex marito, resta l'amore più grande della mia vita. Mi ha dato la gioia di diventare madre nonostante i medici mi avessero detto che ero sterile, però la nostra storia non è definitivamente chiusa.

La conduttrice ha aggiunto di non aver "mai tradito, se non una volta da giovanissima e avevo riposto in questo matrimonio le speranze di una unione eterna". Il sogno di invecchiare insieme all'ormai ex marito, Stefano Cassoli, sembra ormai svanito: "Sognavo di invecchiare con lui, è stato impossibile. Ora non penso più all'amore, vivo unicamente per vedere felice Leonardo".