video suggerito

Roberta Capua distrutta dalla separazione col marito e dalla morte dei genitori: “Voglio guardare avanti” Ha perso i genitori e il matrimonio nello stesso momento ed è stata fuori dalla tv per un anno, adesso Roberta Capua vuole rientrare in “pista”: “Sogno Ballando con le stelle e un quiz show tutto mio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

323 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberta Capua arriva da un biennio abbastanza complicato e provante. Nel 2023, infatti, dopo essersi separata da suo marito, l'imprenditore bolognese Stefano Cassoli, ha perso a pochi mesi di distanza sia la madre che il padre. Il matrimonio è finito dopo tredici anni e un unico figlio, Leonardo. La mamma era Marina Jossa, eletta Miss Italia nel 1956 da cui proprio Roberta Capua ereditò quella stessa corona trent'anni dopo (è ancora oggi, l'unico caso in Italia). Sulla base di tutto questo, Roberta Capua è rimasta fuori un giro e adesso, dopo essere stata fuori dai palinsesti la scorsa stagione, sogna di ritornare in grande stile.

Le parole di Roberta Capua

In una lunga intervista rilasciata a Libero, Roberta Capua racconta il suo passato e le speranze per il futuro: "Ho parlato di una sensazione di abbandono perché venivo da un anno molto duro nel quale ho perso mio padre e mia madre in pochissimo tempo e non ho avuto una spalla su cui piangere". L'iter della separazione nello stesso tempo: "Sono ferite profonde, ma adesso voglio guardare avanti con il sorriso. Ho 55 anni, un figlio di 16, la vita va avanti e ho ancora tantissime cose da fare e da vedere, da vivere e penso che la vita possa ancora sorprendermi". Un messaggio a tutte le donne della sua età:

Se sono riuscita a superare questo momento così forte è grazie alle amiche. Credo tantissimo alla solidarietà femminile quando c'è amicizia sincera. Ognuna mi ha aiutato in maniera diversa. L'amicizia è un valore fondamentale che ho sempre tenuto molto in considerazione, ora più che mai diventato centrale. Ho capito che senza le mie amiche non ce l'avrei fatta, per cui sento di dover essere molto riconoscente con loro.

"Direi di sì a Ballando con le stelle, ma voglio condurre un quiz"

In una precedente intervista aveva parlato della volontà di partecipare a Ballando con le stelle e adesso tutti la accreditano come una delle prossime concorrenti. A Libero argomenta meglio: "Ho risposto a una domanda. Mi hanno chiesto se mi piacerebbe partecipare e ho detto sì". Poi confessa: "Mi piacerebbe davvero tanto condurre un quiz show. Il mio vero sogno sarebbe quello perché li guardo anche da spettatrice e di solito sono condotti quasi unicamente da uomini".