Roberta Capua si candida per Ballando con le stelle: “Lo farei volentieri, i reality non fanno per me”

A cura di Stefania Rocco

Non a un reality ma a Ballando con le stelle parteciperebbe volentieri. Lo dichiara Roberta Capua, conduttrice che già da qualche tempo si era detta contraria alla possibilità di partecipare a uno dei format che prevedessero di essere ripresi 24 ore al giorno. Diverso è il caso del programma condotto il sabato sera da Milly Carlucci su Italia1. “Devo dire che lo farei volentieri. Sono curiosa e mi piacciono le avventure e fare cose inusuali e poi a chi non piace ballare? Quindi dico sì. I reality? No, ecco, quelli non fanno per me”, ha dichiarato Capua in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv che suona quasi come un invito rivolto alla regina della danza di coppia televisiva.

Roberta Capua e le dichiarazioni rese in passato su Ballando con le stelle

Già in passato, Capua si era detta piacevolmente coinvolta dal talent show di Rai1 che, fino a un certo punto, ha guardato in tv insieme al figlio oggi cresciuto: “Leonardo ha quasi 16 anni e al momento non se ne parla proprio. Quando era più piccolo magari guardavamo insieme ‘Ballando con le stelle’ o ‘Tale e quale show’, adesso invece per lui esistono solo TikTok e le piattaforme”. Ballando rientra tra quelli che Capua definisce “show di qualità”:

Quali sono gli show di qualità? Deve essere un programma che, quando entra nelle case della gente, lo fa in punta di piedi e per raccontare qualcosa che abbia un senso e che, magari, offra qualche spunto di riflessione. Io amo la tv del racconto e delle grandi interviste, anche a persone comuni purché abbiano qualcosa di interessante da dire.

Roberta Capua aveva già rifiutato i reality show

Pur avendo ammesso di non avere ricevuto particolare spazio in tv nel corso degli ultimi anni, Roberta aveva precisato di non avere preso in considerazione alcuna offerta ricevuta che prevedesse la sua partecipazione a un reality show, un tipo di televisione che non l’ha mai convinta: “Non sono proprio il personaggio che possa dare qualcosa a quel tipo di televisione. Non per snobismo, ma ci vuole proprio un’attitudine, polemica, con piglio, per quel genere di tv, che io non ho. E chi fa i casting lo sa, perché faccio televisione da 30 anni”. Ha quindi rivelato a Tv Blog di avere ricevuto una proposta per l’Isola dei famosi, immediatamente rifiutata: “Mi fu fatta una proposta, ma io risposi subito ‘no, grazie, arrivederci’. So bene cosa so fare e cosa non è nelle mie corde”.