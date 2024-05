Roberta Capua: “Oggi seguo i casting per BellaMà. Balivo al mio posto su Rai1? Non amo le polemiche”

video suggerito

Roberta Capua è impegnata nei casting di BellaMà, il programma di Pierluigi Diaco che tornerà in onda da lunedì 9 settembre nel pomeriggio di Rai2. Per la conduttrice televisiva è la prima esperienza in questo settore ‘dietro le quinte' e a TvBlog ha raccontato che, nonostante le piaccia il suo nuovo ruolo, non rinuncerebbe a stare davanti alle telecamere.

Le parole di Roberta Capua

Roberta Capua ha raccontato di essersi divertita tanto con i casting di BellaMà. "Era la prima volta che facevo una cosa simile, mi è piaciuto tanto" ha rivelato a TvBlog prima di ammettere, però, che non è disposta a lasciare le telecamere per ricoprire ancora, in futuro, questo ruolo: "Credo di poter dare qualcosa ancora davanti alle telecamere". "Ho tenuto a battesimo la scorsa edizione e farò altrettanto per la prossima. Nella prima puntata sarò accanto a Pierluigi (Diaco, ndr) e nel corso dell’anno la mia presenza sarà più costante. BellaMa’ mi dà l’opportunità di esserci, è una trasmissione divertente. Sono sempre molto grata quando lavoro, non mi tiro mai indietro" ha commentato prima di replicare alla domanda riguardo la sua esclusione dai palinsesti di Rai1. Un programma quotidiano che avrebbe dovuto condurre fu poi affidato a Caterina Balivo: "Per ora va bene così. Non mi piace fare polemica: diciamo che questo non è il mio momento, mi auguro arriverà", le parole. Al momento, infatti, non avrebbe alcun impegno futuro in tv.

La risposta sui reality

La conduttrice tv e madrina di BellaMà non accetterebbe di partecipare a un reality televisivo come il Grande Fratello o l'Isola dei Famosi. "Non sono proprio il personaggio che possa dare qualcosa a quel tipo di televisione. Non per snobismo, ma ci vuole proprio un’attitudine, polemica, con piglio, per quel genere di tv, che io non ho. E chi fa i casting lo sa, perché faccio televisione da 30 anni" ha spiegato prima di rivelare che 15 anni fa l'Isola la rintracciò per proporle la partecipazione. "Mi fu fatta una proposta, ma io risposi subito ‘no, grazie, arrivederci’. So bene cosa so fare e cosa non è nelle mie corde", ha concluso.