Roberta Capua fuori dai Palinsesti Rai: “Era stato fatto il mio nome, ma non faccio polemica” Roberta Capua non ha trovato posto nei palinsesti Rai, sebbene il suo nome non fosse stato escluso tra i papabili volti del prossimo autunno – inverno. La conduttrice ha dichiarato, però, di non voler fare polemica e di aver scelto consapevolmente di non condurre Estate in Diretta per il terzo anno consecutivo.

A cura di Ilaria Costabile

I programmi che popoleranno la tv il prossimo autunno-inverno sono stati resi noti e, di conseguenza, i nomi che in questi mesi circolavano in merito alle presenze sono stati definiti e, quindi, se alcuni sono stati effettivamente confermati, altri sono stati esclusi sebbene fossero stati presi in considerazione. È il caso di Roberta Capua. La conduttrice, infatti, era stata individuata come uno dei papabili volti dell'inverno di Rai1, ma a TvBlog la presentatrice ha spiegato come sono andate le cose.

La reazione di Roberta Capua fuori dai palinsesti Rai

Prima che i programmi venissero definiti, ai piani alti di Viale Mazzini c'erano stati diversi incontri tra i direttori delle varie aree e i possibili protagonisti dei nuovi show che si faranno strada nel day time delle tre reti della tv pubblica. Per quanto riguarda il pomeriggio di Rai1, infatti, era stato fatto il nome di Roberta Capua come volto di un contenitore pomeridiano, ma si è poi optato per il ritorno di Caterina Balivo. La conduttrice spiega a TvBlog:

Sì, è vero, era stato fatto il mio nome e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa.

La conferma come presentatrice di uno show pomeridiano sembrava essere vicina, dal momento che la Capua aveva dimostrato di essere particolarmente apprezzata dal pubblico, dopo ben due anni di conduzione di Estate in Diretta. Alla domanda sul come avesse accolto questa decisione, la conduttrice non si sbilancia e dichiara: "Non voglio polemizzare, anche perché la polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina"

La scelta di dedicarsi alla famiglia

Il passaggio alla conduzione invernale e quindi di un programma pomeridiano che desse spazio anche ad una conduzione in solitaria, era stata presa in considerazione anche a seguito della scelta di Nunzia De Girolamo al posto di Roberta Capua, al timone di Estate in Diretta. La conduttrice, però, spiega che questa è stata in realtà una sua scelta: