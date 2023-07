Roberto Sergio su Bianca Berlinguer: “Cartabianca non è nei palinsesti Rai” L’amministratore delegato della Rai conferma che Cartabianca non è più nei palinsesti Rai. Questo vorrebbe dire che Bianca Berlinguer ha accettato l’offerta di Mediaset.

Dopo le indiscrezioni emerse alla luce dell'ultima nottata, arriva la conferma: "La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio lasciando quindi intuire che la trattativa si è interrotta. L'ad ha anche aggiunto "siamo rispettosamente in attesa di conoscere la decisione di Bianca Berlinguer sul proseguimento nella conduzione del talk politico". A quanto pare, però, l'indecisione della conduttrice rappresenta più di un indizio sul futuro, nonostante l'ad ci speri ancora: "Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3".

Il nuovo scenario con Bianca Berlinguer in Mediaset

L'offerta irrinunciabile di Mediaset ha fatto vacillare Bianca Berlinguer. Una prima serata oltre a una posizione di rilievo come garante di tutto il comparto dell'infotainment di Mediaset. L'annuncio dell'uscita di Cartabianca dai palinsesti Rai alimenta ulteriormente tutte le speculazioni sul futuro di Bianca Berlinguer, ormai a un passo da Cologno Monzese. Se confermata, la scelta di Berlinguer di approdare a Mediaset segnerebbe una svolta significativa nella sua carriera e potrebbe rappresentare una pietra miliare nella strategia comunicativa dell'azienda ora nelle mani di Marina e Pier Silvio Berlusconi. Con la sua credibilità professionale e la sua competenza nel campo del giornalismo politico, Bianca Berlinguer potrebbe contribuire a rafforzare l'offerta informativa di Mediaset, fornendo un punto di vista autorevole e indipendente. Un'emancipazione in piena regola per Mediaset.

Mauro Corona: "Dovunque vada, io sarò con lei"

A Mediaset non avranno problemi se a Bianca Berlinguer, si aggiungerà anche Mauro Corona. Lo scrittore, del resto, è pubblicato proprio dalla Mondadori di Marina Berlusconi. Proprio Mauro Corona aveva rivelato al Corriere della Sera dei forti dubbi a proseguire di Bianca Berlinguer, assicurando: "Sarà con lei ovunque vada, non la tradirò". Si aspetta solo la giornata di domani, quando saranno presentati i palinsesti Mediaset per rendere ufficiale questo passaggio epocale.